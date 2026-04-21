Roszady w gabinecie Trumpa. Szefowa resortu pracy złożyła rezygnację

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Szefowa resortu pracy USA odchodzi ze stanowiska. Miejsce Lori Chavez-DeRemer zajmie jej dotychczasowy zastępca Keith Sonderling. To już trzecia zmiana w gabinecie Donalda Trumpa w ostatnim czasie. Wcześniej z funkcjami rządowymi pożegnały się Kristi Noem oraz Pam Bondi.

Lori Chavez-DeRemer w okularach i białej marynarce przy mikrofonie podczas oficjalnego posiedzenia
Lori Chavez-DeRemer złożyła rezygnację. Była szefową resortu pracy w administracji Donalda Trumpa

W skrócie

  • Szefowa resortu pracy USA Lori Chavez-DeRemer złożyła rezygnację ze stanowiska i przejdzie do sektora prywatnego.
  • Przeciwko Chavez-DeRemer wszczęto dochodzenie w sprawie zarzutów o niewłaściwe postępowanie, w tym romans z członkiem ochrony, spożywanie alkoholu w pracy i niewłaściwe zarządzanie środkami ministerstwa.
  • Obowiązki szefa resortu będzie pełnić Keith Sonderling, a Chavez-DeRemer jest trzecią członkinią administracji Trumpa, która niedawno odeszła.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szefowa resortu pracy USA Lori Chavez-DeRemer złożyła rezygnację ze stanowiska i przejdzie do sektora prywatnego - poinformował w poniedziałek dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung. To trzecia członkini administracji, która opuszcza gabinet Donalda Trumpa w ostatnim czasie.

Chavez-DeRemer "wspaniale wywiązała się ze swojego zadania, chroniąc amerykańskich pracowników, wdrażając uczciwe normy dotyczące pracy i pomagając Amerykanom zdobywać dodatkowe umiejętności, by polepszyć ich jakość życia" - napisał w komunikacie Cheung. Na razie nie wiadomo, kiedy ustąpi z tej funkcji.

Przyszłość Chavez-DeRemer na tym stanowisku znalazła się pod znakiem zapytania po tym, jak wszczęto przeciwko niej dochodzenie w sprawie zarzutów o niewłaściwe postępowanie.

Świat

USA. Lori Chavez-DeRemer złożyła rezygnację, była szefową resortu pracy

Skandale dotyczyły m.in. doniesień o jej romansie z członkiem ochrony i o tym, że piła alkohol w pracy. Zarzucano jej też niewłaściwe zarządzanie środkami ministerstwa. Biały Dom początkowo bronił Chavez-DeRember, a prezydent Trump uznał wysuwane pod jej adresem oskarżenia za bezpodstawne.

Obowiązki szefa resortu będzie pełnić Keith Sonderling, dotychczasowy wiceminister pracy.

Chavez-DeRemer to trzecia członkini administracji Trumpa, która opuszcza jego gabinet w ostatnim czasie. Na początku kwietnia Trump ogłosił odwołanie Pam Bondi ze stanowiska prokuratora generalnego, a miesiąc wcześniej Kristi Noem straciła fotel ministra bezpieczeństwa krajowego (DHS). Według portalu Politico wkrótce można spodziewać się kolejnych dymisji.

Świat

Najnowsze