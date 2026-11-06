W skrócie Donald Trump ogłosił, że od 9 listopada 2026 roku nowym szefem personelu Białego Domu zostanie Stephen Miller.

Dotychczasowa szefowa personelu Susie Wiles odchodzi ze stanowiska i przejdzie do zespołu odpowiadającego za działalność polityczną prezydenta.

Zmiana na stanowisku szefa personelu następuje po porażce republikanów w wyborach do Kongresu. Partia straciła kontrolę nad obiema izbami.

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Donald Trump poinformował w piątek o zmianie na stanowisku szefa personelu Białego Domu. Funkcję tę od 9 listopada obejmie Stephen Miller, dotychczasowy zastępca szefowej personelu i jeden z najbliższych doradców amerykańskiego prezydenta.

Decyzję Trump ogłosił we wpisie na platformie Truth Social. Jednocześnie przekazał, że dotychczasowa szefowa personelu Susie Wiles pozostanie w jego otoczeniu, ale będzie odpowiadać za działalność polityczną.

"Z przyjemnością ogłaszam, że Stephen Miller, obecny zastępca szefowej personelu administracji Trumpa i jeden z moich najbardziej zaufanych doradców, zostanie szefem personelu od poniedziałku, 9 listopada 2026 roku" - napisał republikanin.

Donald Trump zmienia szefa personelu. Susie Wiles otrzyma nowe zadania

Trump podziękował Susie Wiles za dotychczasową pracę, nie wskazując powodów zmiany na stanowisku.

"Susie Wiles, która wykonała znakomitą pracę, przejdzie do mojego zespołu politycznego. Chcę podziękować jej za służbę na stanowisku szefowej personelu. Wykonała świetną robotę!" - przekazał amerykański przywódca.

Susie Wiles przed Białym Domem. W tle śmigłowiec Marine One ALEX WROBLEWSKI AFP

Do decyzji odniosła się sama Wiles. Jak wynika z jej oświadczenia przytoczonego w depeszach agencyjnych, zadeklarowała dalszą współpracę z prezydentem. "Choć moja rola może się zmieniać, moje zaangażowanie na rzecz prezydenta i naszej misji nigdy się nie zmieni" - oświadczyła.

Zmiana następuje po serii porażek republikanów w wyborach do Kongresu. Partia Trumpa straciła kontrolę nad obiema izbami.

Jak przypomina BBC, jeszcze kilka dni temu prezydent stanowczo wykluczał możliwość odwołania Wiles, zapewniając, że pozostanie ona w Białym Domu przez długi czas.

Kim jest Stephen Miller? Awans bliskiego doradcy Trumpa

Stephen Miller należy do grona najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. Jest jednym z głównych doradców prezydenta w polityce wewnętrznej.

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Miller jest kojarzony z restrykcyjną polityką imigracyjną Trumpa. Wcześniej pracował również w jego pierwszej administracji, uczestnicząc w przygotowaniu rozwiązań prawnych dotyczących kontroli i ograniczenia migracji.

Źródła: Reuters, BBC



