"24 września Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) wykryło i śledziło dwa Tu-95 i dwa Su-35 operujące w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski (ADIZ)" - poinformowało NORAD w komunikacie.

Tu-95 to rosyjski strategiczny samolot bombowy lub rozpoznawczy dalekiego zasięgu, z kolei Su-35 to rosyjski myśliwiec wielozadaniowy.

Stany Zjednoczone w reakcji na działanie Rosjan poderwały cztery myśliwce F-16, cztery samoloty-cysterny KC-135 i jeden samolot wczesnego ostrzegania E-3. Jak zaznaczono w komunikacie, "rosyjskie samoloty wojskowe pozostały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wkroczyły w suwerenną przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych ani Kanady".

Rosyjskie samoloty w okolicach Alaski. Loty odbywają się regularnie

NORAD poinformowało, że tego typu przeloty w tym rejonie są regularnie przeprowadzane przez Rosję i "nie są postrzegane jako zagrożenie".

Do poprzedniej tego typu sytuacji doszło 24 sierpnia. Wtedy Amerykanie namierzyli w pobliżu Alaski rosyjskiego Iła-20, a do jego przechwycenia wysłano samolot dowodzenia i kontroli E-3 Sentry, dwa myśliwce F-16, a także dwa samoloty-cysterny KC-135.

Rosyjskie maszyny w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski wykryto również 20 i 21 sierpnia.

