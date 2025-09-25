Rosyjskie samoloty zbliżyły się do Alaski. Natychmiastowa reakcja
Cztery rosyjskie samoloty wojskowe pojawiły się w środę w okolicach Alaski - poinformowało Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Powietrznej i Kosmicznej. Stany Zjednoczone poderwały w odpowiedzi własne samoloty bojowe. Jak stwierdzono, takie działania Moskwy "nie są postrzegane jako zagrożenie".
"24 września Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) wykryło i śledziło dwa Tu-95 i dwa Su-35 operujące w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski (ADIZ)" - poinformowało NORAD w komunikacie.
Tu-95 to rosyjski strategiczny samolot bombowy lub rozpoznawczy dalekiego zasięgu, z kolei Su-35 to rosyjski myśliwiec wielozadaniowy.
Stany Zjednoczone w reakcji na działanie Rosjan poderwały cztery myśliwce F-16, cztery samoloty-cysterny KC-135 i jeden samolot wczesnego ostrzegania E-3. Jak zaznaczono w komunikacie, "rosyjskie samoloty wojskowe pozostały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wkroczyły w suwerenną przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych ani Kanady".
Rosyjskie samoloty w okolicach Alaski. Loty odbywają się regularnie
NORAD poinformowało, że tego typu przeloty w tym rejonie są regularnie przeprowadzane przez Rosję i "nie są postrzegane jako zagrożenie".
Do poprzedniej tego typu sytuacji doszło 24 sierpnia. Wtedy Amerykanie namierzyli w pobliżu Alaski rosyjskiego Iła-20, a do jego przechwycenia wysłano samolot dowodzenia i kontroli E-3 Sentry, dwa myśliwce F-16, a także dwa samoloty-cysterny KC-135.
Rosyjskie maszyny w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski wykryto również 20 i 21 sierpnia.