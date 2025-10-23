Rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy. Komunikat wojska

Do naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej doszło ok. godziny 18 czasu lokalnego (17 czasu polskiego). Jak przekazała litewska armia, dwa rosyjskie samoloty: Su-30 i Ił-78 wleciały z terytorium obwodu kaliningradzkiego, najprawdopodobniej w trakcie ćwiczeń tankowania w powietrzu. Rosyjskie samoloty przebywały nad terytorium Litwy przez 18 sekund. Wleciały na odległość 700 metrów od granicy.

W odpowiedzi poderwano stacjonujące na Litwie w ramach misji NATO Baltic Air Police dwa hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon, "które udały się w miejsce naruszenia i obecnie patrolują przestrzeń powietrzną w miejscu incydentu" - przekazały litewskie siły zbrojne.

Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną NATO. Kolejny incydent

To nie pierwszy raz w ostatnich tygodniach, gdy Rosja narusza przestrzeń powietrzną państwa NATO. W połowie września trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały nad terytorium Estonii, gdzie pozostawały przez 12 minut.

Kilka dni wcześniej w trakcie ataku na Ukrainę, rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona, część sama opuściła terytorium Polski, a część rozbiła się.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w czwartek, że według ustaleń, oba incydenty nie były intencjonalne. - Trzy MiGi-31 wleciały w przestrzeń Estonii, mieliśmy też drony w Polsce. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie ustalić, nie było to intencjonalne, ale w każdym razie lekkomyślne. To było nieakceptowalne - stwierdził Rutte.

