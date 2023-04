Odrzutowce Typhoon, należące do Królewskich Sił Powietrznych (RAF) wraz z niemieckimi siłami powietrznymi przechwyciły rosyjski samolot szpiegowski i dwa myśliwce, które zbliżyły się do przestrzeni powietrznej NATO.

Jedna z maszyn została zidentyfikowana jako samolot wywiadowczy rosyjskich sił powietrznych Ił-20, lecący do Kaliningradu, a eskortowały go Su-27. Te samoloty wywiadowcze są zaprojektowane do pochłaniania komunikacji i sygnałów wroga - podkreśla "Daily Mail".

Królewskie Siły Powietrzne udostępniły w mediach społecznościowych zdjęcia z przeprowadzonej akcji. Na jednym ze zdjęć widać, jak blisko znajdował się rosyjski samolot od maszyny RAF.