Rosyjskie plany wojny z Europą. Ukraiński wywiad: Dotyczą również Polski

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Rosja ma już przygotowane scenariusze możliwych konfliktów zbrojnych z państwami europejskimi do 2045 roku - ostrzega Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU). Większość z nich ma obecnie dotyczyć Europy Północnej, ale przygotowywane są również scenariusze dotyczące Polski i państw bałtyckich.

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Grupa żołnierzy w zielonych mundurach i sprzęcie taktycznym maszeruje, w tle budynek.
Rosja szykuje scenariusze konfliktu z Europą do 2045 roku123RF/PICSEL

W skrócie

  • Ukraińska Służba Wywiadu Zagranicznego informuje, że Rosja przygotowuje scenariusze potencjalnych konfliktów zbrojnych z państwami europejskimi, w tym z Polską i krajami bałtyckimi.
  • Według ukraińskiego wywiadu Rosja prowadzi działania hybrydowe przeciwko państwom Europy, obejmujące dywersję, cyberataki i dezinformację.
  • Oceniono, że w Europie działa prawie 400 rosyjskich agentów specjalnych, których aktywność ma osłabiać wsparcie dla Ukrainy oraz jedność i bezpieczeństwo europejskie.
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Według SZRU Rosja nie zrezygnowała z perspektywy bezpośredniej konfrontacji zbrojnej z Europą, mimo twierdzeń prezydenta Władimira Putina, który ostatnio powiedział: - Nie zamierzamy atakować Europy. Kijów twierdzi, że Moskwa ma obecnie przygotowywać scenariusze możliwych konfliktów do 2045 roku.

"Aż sześć z nich dotyczy Europy Północnej. Aktywnie opracowuje się również scenariusze dotyczące Polski i krajów bałtyckich" - czytamy w komunikacie Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

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Jeden ze scenariuszy zakłada wywołanie kryzysu regionalnego na wschodniej flance NATO - twierdzi SZRU. "Według rosyjskich ocen kraje bałtyckie stanowią jedno z najbardziej wrażliwych ogniw europejskiego bezpieczeństwa" - dodano.

Wojna hybrydowa Rosji z Europą. Kreml ma niemal 400 agentów

Ukraiński wywiad twierdzi, że choć obecnie Rosja nie planuje bezpośredniej konfrontacji z NATO, to nadal zamierza prowadzić przeciwko państwom europejskim działania hybrydowe. Wśród nich mogą być: akty dywersji, cyberataki, operacje wpływów, rozpowszechnianie dezinformacji czy "przypadkowe" ataki dronów.

"Według danych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy w Europie przebywa prawie 400 pracowników rosyjskich służb specjalnych. Ich działalność pozwala Moskwie systematycznie testować granice, starając się działać poniżej progu, który mógłby wywołać zbiorową reakcję NATO" - pisze SZRU.

Głównymi celami Kremla są powstrzymanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, osłabienie gotowości Europy do wzmacniania własnej zdolności obronnej, wywołanie strachu przed bezpośrednią konfrontacją, podważenie jedności europejskiej i zdyskredytowanie jej architektury bezpieczeństwa - zwraca uwagę ukraiński wywiad.

Zauważono również, że z ostatnich sondaży wynika, że wśród głównych wrogów Rosjanie wymieniają: Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, Finlandię oraz kraje bałtyckie.

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