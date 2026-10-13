W skrócie Ukraińska Służba Wywiadu Zagranicznego informuje, że Rosja przygotowuje scenariusze potencjalnych konfliktów zbrojnych z państwami europejskimi, w tym z Polską i krajami bałtyckimi.

Według ukraińskiego wywiadu Rosja prowadzi działania hybrydowe przeciwko państwom Europy, obejmujące dywersję, cyberataki i dezinformację.

Oceniono, że w Europie działa prawie 400 rosyjskich agentów specjalnych, których aktywność ma osłabiać wsparcie dla Ukrainy oraz jedność i bezpieczeństwo europejskie.

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Według SZRU Rosja nie zrezygnowała z perspektywy bezpośredniej konfrontacji zbrojnej z Europą, mimo twierdzeń prezydenta Władimira Putina, który ostatnio powiedział: - Nie zamierzamy atakować Europy. Kijów twierdzi, że Moskwa ma obecnie przygotowywać scenariusze możliwych konfliktów do 2045 roku.

"Aż sześć z nich dotyczy Europy Północnej. Aktywnie opracowuje się również scenariusze dotyczące Polski i krajów bałtyckich" - czytamy w komunikacie Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Jeden ze scenariuszy zakłada wywołanie kryzysu regionalnego na wschodniej flance NATO - twierdzi SZRU. "Według rosyjskich ocen kraje bałtyckie stanowią jedno z najbardziej wrażliwych ogniw europejskiego bezpieczeństwa" - dodano.

Wojna hybrydowa Rosji z Europą. Kreml ma niemal 400 agentów

Ukraiński wywiad twierdzi, że choć obecnie Rosja nie planuje bezpośredniej konfrontacji z NATO, to nadal zamierza prowadzić przeciwko państwom europejskim działania hybrydowe. Wśród nich mogą być: akty dywersji, cyberataki, operacje wpływów, rozpowszechnianie dezinformacji czy "przypadkowe" ataki dronów.

"Według danych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy w Europie przebywa prawie 400 pracowników rosyjskich służb specjalnych. Ich działalność pozwala Moskwie systematycznie testować granice, starając się działać poniżej progu, który mógłby wywołać zbiorową reakcję NATO" - pisze SZRU.

Głównymi celami Kremla są powstrzymanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, osłabienie gotowości Europy do wzmacniania własnej zdolności obronnej, wywołanie strachu przed bezpośrednią konfrontacją, podważenie jedności europejskiej i zdyskredytowanie jej architektury bezpieczeństwa - zwraca uwagę ukraiński wywiad.

Zauważono również, że z ostatnich sondaży wynika, że wśród głównych wrogów Rosjanie wymieniają: Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, Finlandię oraz kraje bałtyckie.



