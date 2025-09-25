Rosyjskie myśliwce na Bałtyku. NATO poderwało samoloty

W skrócie NATO poderwało myśliwce stacjonujące na Litwie po wykryciu pięciu rosyjskich samolotów zbliżających się do łotewskiej przestrzeni powietrznej.

Minister Radosław Sikorski skomentował incydent, wskazując na powtarzające się prowokacje ze strony Rosji.

W ostatnim miesiącu doszło także do naruszeń przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i Estonii. Polskie lotnictwo użyło uzbrojenia wobec rosyjskich dronów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komunikat sił NATO pojawił się w czwartkowe popołudnie. Rosja wysłała nad Morze Bałtyckie pięć maszyn: Su-30, Su-35 oraz trzy samoloty MiG-31.

Stacjonująca w litewskich Szawlach misja patrolowa NATO poderwała dwa węgierskie myśliwce Gripen. Jak wskazano, rosyjskie maszyny były bliskie naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy.

O wydarzenie z rosyjskimi myśliwcami został zapytany szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

- To kolejny taki incydent. Proszę zauważyć, wszystkie incydenty są w jedną stronę. (...) Ktoś tutaj testuje naszą cierpliwość - powiedział minister spraw zagranicznych.

Przypomnijmy, we wrześniu doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i Estonii. Za każdym razem wskazywano na wrogie działanie Rosji.

Naruszenie przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty

19 września trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną i pozostawały tam przez 12 minut. Wojsko powiadomiło, że samoloty pojawiły się w rejonie wyspy Vaindloo, około 100 kilometrów od stolicy - Tallina.

Estoński minister obrony stwierdził, że jest to "brutalny i bezprecedensowy" incydent.

NATO oświadczyło, że "natychmiast zareagowało i przechwyciło" rosyjskie maszyny. "To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i zdolności NATO do reakcji" - napisała rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.

Z kolei w nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono, "był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucja Polsat News Polsat News