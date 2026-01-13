Rosyjskie MSZ wzywa polskiego ambasadora i stawia warunki. "Natychmiast"

Rosja wezwała w poniedziałęk ambasadora Polski, aby zaprotestować przeciwko zatrzymaniu na terenie naszego kraju rosyjskiego archeologa - poinformował Reuters. Kreml domaga się natychmiastowego uwolnienia mężczyzny, który miał trafić do Ukrainy. Kijów zarzuca mu bowiem prowadzenie nieautoryzowanych wykopalisk i grabież zabytków na Krymie. Moskwa oskarżenia określa mianem "absurdalnych".

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na które powołuje się Reuters, poinformowało w oświadczeniu, że w poniedziałek wezwało polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego i poinformowało go, że oskarżenia stawianie przez Ukrainę są "absurdalne".

"Podkreśla się, że Federacja Rosyjska domaga się natychmiastowego uwolnienia obywatela Rosji i niewydania go w ręce machiny karnej reżimu w Kijowie, która w niczym nie przypomina sprawiedliwości" - napisano w komunikacie.

W oświadczeniu dodano, że mężczyzna pracował na Krymie przez dziesięciolecia, a wszystkie jego znaleziska zostały przeniesione do tamtejszego muzeum.

Dodajmy, że wnioskiem prokuratury o dopuszczenie ekstradycji ma zostać rozpatrzony przez sąd w najbliższy czwartek.

- Tego dnia zaplanowane jest posiedzenie merytoryczne w sprawie stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania pana B. władzom kraju wzywającego, czyli Ukrainy - poinformowała rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek.

Przypomnijmy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymała 4 grudnia 2025 r. obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B.

Ukraińska prokuratura podejrzewa naukowca o prowadzenie nieautoryzowanych wykopalisk na terenie kompleksu Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie i grabież zabytków na Krymie. Kijów twierdzi bowiem, że w trakcie wojny z Rosją oni nie tylko swojego narodu i terytorium, ale także "dziedzictwa kulturowego".

Aleksander B. został 4 grudnia przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu został aresztowany.

