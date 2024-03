Rosja oskarża Wielką Brytanię

"Ambasador Federacji Rosyjskiej Oleg Wesniecow został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ambasador Federacji Rosyjskiej otrzymał oficjalną informację, że jeden z pracowników ambasady został uznany za persona non grata na terytorium Republiki Mołdawii i musi opuścić kraj" - czytamy na stronie MSZ Mołdawii.

Władze w Kiszyniowie swoją decyzję tłumaczą sytuacją, do którejj doszło w nieuznawanej Republice Naddniestrza, gdzie oficjalnie dopuszczono do utworzenia jednego lokalu wyborczego dla rosyjskich obywateli chcących wziąć udział w głosowaniu. Rosja nie zastosowała się jednak do tych ustaleń i otworzyła łącznie sześć takich punktów.