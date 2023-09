Jak informuje Bloomberg, powołując się na źródło bliskie Kremlowi, akcja ściągnięcia do kraju Jewgienija Prigożyna była ściśle zaplanowana i skutecznie wykonana przez najwyższych urzędników w resorcie obrony.

Oddziałom Grupy Wagnera znajdującym się w Syrii najpierw zakazano wykorzystywania samolotów wojskowych należących do ministerstwa, a następnie zamknięto dostęp do bazy lotniczej Khmeimim .

Jak przekazano, decyzja urzędników spowodowała bardzo poważne problemy w logistyce jednostek. Był to jasny sygnał dla Jewgienija Prigożyna, że musi opuścić Afrykę i udać się do Moskwy na negocjacje z szefostwem resortu.

Śmierć "kucharza Putina"

23 sierpnia we wsi Kużenkino, leżącej w obwodzie twerskim doszło do katastrofy lotniczej, w której rozbił się samolot Embraer Lagecy 600. Na pokładzie maszyny lecącej z Moskwy do Petersburga znajdowało się dziesięć osób, m.in. szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jeden z głównych dowódców Dmitrij Utkin.