Zima uderzyła w Rosję z wyjątkową mocą, a najbardziej odczuwają to mieszkańcy na dalekim wschodzie kraju. Według miejscowych specjalistów z tak wymagającymi warunkami mieszkańcy nie mieli do czynienia od ponad pół wieku.

Najgorsza zima od poł wieku. Wywożą tysiące ton śniegu

Kamczatka od końca 2025 roku zmaga się z ekstremalną pogodą. W grudniu w Pietropawłowsku Kamczackim, czyli stolicy regionu, zanotowano opady śniegu, które ponad trzy razy (o 316 proc.) przekroczyły normę wieloletnią - donosi serwis Kamczatka Today.

W ostatnim miesiącu 2025 roku w mieście odnotowano opady śniegu sięgające 370 mm. Styczeń nie przyniósł uspokojenia - choć ten miesiąc jeszcze trwa, już przyniósł opady śniegu znacznie większe niż zwykle o tej porze roku.

Od początku 2026 roku w Pietropawłowsku Kamczackim spadło 163,6 mm śniegu, czyli 149 proc. miesięcznej normy - informuje synoptyczka Wiera Poljakowa, kierowniczka instytutu meteorologicznego na Kamczatce.

Miasto jest praktycznie sparaliżowane, a w serwisach społecznościowych cały czas pojawiają się kolejne nagrania, na których widać bloki mieszkalne zasypane do drugiego piętra lub auta całkowicie unieruchomione pod zwałami śniegu.

Na Kamczatce tak ciężkich warunków pogodowych nie notowano od ponad 50 lat. Zbliżone warunki w tej części kraju ostatnio miały miejsce na początku lat 70. ubiegłego wieku - cytuje Poljakową serwis Izwiestia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek z Pietropawłowska Kamczackiego 30 wywrotek wywiozło ponad 2,5 tys. metrów sześciennych śniegu - poinformowały tamtejsze władze.

Cały czas trwają próby odśnieżania miasta, które w dniach 12-16 stycznia zmagało się z wyjątkowo intensywnymi śnieżycami, przyniesionymi przez potężny cyklon.

Góry śmieci rosną jak zaspy. Gubernator reaguje

Sparaliżowane atakiem zimy miasto na Kamczatce zmaga się z wieloma problemami. Jednym z większych wyzwań jest kwestia wywozu śmieci.

Ponieważ przez wiele zasypanych ulic śmieciarki nie są w stanie się przemieścić, w wielu miejscach gromadzą się góry śmieci. Gubernator Kamczatki Władimir Sołodow nakazał zorganizowanie 24 tymczasowych wysypisk przy głównych ulicach. To z nich śmieci mają być zbierane i wywożone dalej na wysypiska, jeśli uda się udrożnić trasy dla śmieciarek.

Sołodow ogłosił, że w Pietropawłowsku Kamczackim na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach i węzłach komunikacyjnych wprowadzono ręczne kierowanie ruchem. Dodał, że sytuacja drogowa w mieście jest "krytyczna".

Na miejscu działa grupa wolontariuszy, którzy starają się pomagać starszym mieszkańcom, dostarczając im leki i prowiant.

Źródło: Izwiestia, Kamtoday, Gismeteo

