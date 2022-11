Rosyjskie media: Pożar w centrum Moskwy. Płonie magazyn

Oprac.: Marta Stępień Świat

W centrum Moskwy w rejonie Placu Komsomolskiego wybuchł pożar, który objął powierzchnię ok. 2 tys. metrów kwadratowych - informuje portal Meduza. To kolejny pożar w Rosji, do którego doszło w ciągu ostatnich kilku dni.

Zdjęcie Pożar miał się rozpocząć w budynku, w którym znajdował się magazyn / Flash_news_ua/TpyxaNews / Twitter