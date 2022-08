Dziennikarze z BBC przeanalizowali, jak rosyjskie media przedstawiają Michaiła Gorbaczowa, informując o jego śmierci. Na próżno szukać tam uznania.

W 10-minutowej relacji kanał informacyjny Rossiya24 zwrócił uwagę na popularność Gorbaczowa za granicą, zaznaczając jednocześnie, że w kraju jego polityka wywołuje "coraz więcej pytań".

Media próbują też przedstawiać byłego prezydenta Rosji, jako zwolennika wojny, którą Rosja toczy w Ukrainie, co nie jest zgodne z prawdą. W 2014 roku, kiedy doszło do aneksji Krymu, Gorbaczow pytany o wojnę, nazwał ją wprost, "absurdem". Oficjalnie nie wypowiedział się w sprawie agresji, którą Rosja rozpoczęła 24 lutego, jednak kilka dni po wybuchu konfliktu fundacja jego imienia wydała komunikat, w którym wezwano do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

W całej Rosji może zabraknąć miejsca na jeden pomnik

"Zawsze był uważany za niezwykle kontrowersyjną postać we współczesnej historii Rosji" - to z kolei relacji Channel One. Z kolei prokremlowski dziennik "Izvestia" określa Gorbaczowa jako "przywódcę wielkiego kraju, którego jedności nie zdołał utrzymać".

Media zastanawiają się także, czy w Rosji znajdzie się miejsce na pomnik Michaiła Gorbaczowa.

Sam prezydent Rosji Wladimir Putin przekazał w krótkim telegramie kondolencyjnym, że były sowiecki przywódca miał "ogromny wpływ na bieg historii świata". Na więcej pozwolił sobie rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow, stwierdził, że choć Gorbaczow przejdzie do historii jako mąż stanu, to w trakcie swoich rządów wykazywał się "zbyt romantycznym podejściem do Zachodu".

Wnuczka Chruszczowa mówił: Dałem Polskę Polakom, o co mnie oskarżają?

Michaiła Gorbaczowa w rozmowie z BBC wspomina także wnuczka innego radzieckiego przywódcy Nikity Chruszczowa. Nina Chruszczowa jest profesorem The New School w Nowym Jorku. "Słyszałam, że Gorbaczow był zdruzgotany rozwojem globalnej sytuacji" - opowiada, nawiązując do wojny w Ukrainie.

Prof. Chruszczowa twierdzi, że za życia rozmawiała z Gorbaczowem o jego niepopularności w Rosji. Były radziecki przywódca miał jej powiedzieć: "dałem Polskę Polakom, o co mnie oskarżają?". Opowiada też anegdotę na temat upadku Muru Berlińskiego, kiedy w 1989 roku socjalistyczni przywódcy wezwali Gorbaczowa, nakazując "ratowanie socjalistycznego bloku". Ten miał wówczas odpowiedzieć, że "nie może światu dyktować jego losów".

Michaił Gorbaczow. Odszedł ostatni przywódca ZSRS

I sekretarzem KC KPZS Michaił Gorbaczow został 11 marca 1985 r.,. Od swoich poprzedników odróżniał go wiek. W momencie objęcia władzy miał 54 lata, podczas gdy średnia w Biurze Politycznym KC KPZS przekraczała 67 lat.



Gorbaczow był też pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. Z jego inicjatywy rozpoczęła się trwająca w latach 1985-1991 próba wielostronnych reform w państwie znana jako "pieriestrojka" - przebudowa. 25 grudnia 1991 r. Gorbaczow podał się do dymisji.

Michaił Gorbaczow próbował powrócić aktywnie do świata rosyjskiej polityki, jednak z marnym skutkiem. W 1996 roku startował w wyborach prezydenckich, ale uzyskał tylko 0,5 procent poparcia.