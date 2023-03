- Tym razem nie zostawimy Europy. Tym razem nie będziemy z nimi rozmawiać ani negocjować. Czy Polacy chcą być następni? Nie są Ukraińcami, więc nie będziemy ich traktować jak braci. Rozwalimy wszystkie miasta, ot tak, bez użycia sił lądowych - obwieścił jeden z najwierniejszych kremlowskich propagandystów, który prowadzi swój program na antenie stacji Rossija 1, Władimir Sołowjow .

Jak dodał, choć Rosja "z Ukrainą działa spokojnie, to w tym przypadku będzie walczyć jak Amerykanie w Iraku". - Nie byłbym taki pewien co do ataków nuklearnych, ale atakami rakietowymi zniszczymy wszystko. Nie będziemy się nad tym dwa razy zastanawiać - zakomunikował Sołowjow.

Biełsat wskazuje, że występ propagandysty miał miejsce prawdopodobnie w połowie marca, ale dopiero teraz, dzięki spopularyzowaniu przez kanały w Telegramie, dotarł do szerszego grona odbiorców.