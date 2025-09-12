W skrócie NATO szybko i skutecznie zareagowało na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski, co zostało ocenione przez admirała Dragone jako dowód siły sojuszu.

Admirał Giuseppe Cavo Dragone podkreślił, że akcja mogła być zarówno prowokacją, jak i wynikiem błędu lub wojny elektronicznej.

Szef Komitetu Wojskowego NATO zapewnia, że reakcja na incydent udowodniła przewagę Sojuszu, a Rosja zmaga się z rosnącymi stratami i osłabieniem swoich sił.

W wywiadzie dla rzymskiej gazety szef Komitetu Wojskowego NATO, który leciał do Warszawy, kiedy rosyjskie drony wtargnęły na terytorium Polski, oświadczył: "Jeśli była to prowokacja, to teraz Putin ma dowód na to, że jesteśmy silniejsi od Rosji".

- Śpię spokojnie. Operacja obrony zadziałała perfekcyjnie. Jeśli te drony to była prowokacja, to Rosjanie mają dowód na to, że jesteśmy w stanie chronić nasze niebo - stwierdził Cavo Dragone. Podkreślił, że skuteczne i szybkie działania to "zasługa personelu, pilotów, ludzi na lądzie i tych, którzy zarządzali kontrolą taktyczną".

- W sprawie tego, co się zdarzyło, oczekuję wyniku dochodzenia - dodał admirał.

Szef Komitetu Wojskowego NATO o dronach nad Polską. "Nie wykluczam, że mógł to być błąd"

Zapytany o to, czy była to prowokacja wobec NATO, czy błąd, dowódca odpowiedział: "W chwili obecnej nie możemy tego powiedzieć. Możliwości są różne: to mógł być test tego, jak zareagujemy, co zdarza się często na północy Sojuszu, na Islandii i w krajach bałtyckich, gdzie na porządku dziennym rejestrujemy naruszenie granic i zbliżanie się do nich".

- Nie wykluczam w każdym razie, że mógł to być błąd w zarządzaniu rojem dronów albo jest to rezultat ingerencji w ramach wojny elektronicznej - ocenił szef Komitetu Wojskowego NATO.

- Pokazaliśmy doskonałe zdolności i to mnie nie zaskakuje. Jeśli zamiarem było przetestowanie naszej obrony, to otrzymali odpowiedź, na jaką zasłużyli - powiedział.

Naruszenie przestrzeni powietrznej NATO. Reakcja "szybka, skuteczna i odpowiednia".

- Ten, kto dowodził tą akcją z taktycznego punktu widzenia musiał ustalić priorytet wobec dronów: niektóre mogły być bardziej niebezpieczne niż inne - ocenił Dragone.

Włoski admirał podkreślił, że NATO nie może przechwytywać dronów poza swoją przestrzenią powietrzną.

Na pytanie, czy fakt, że drony przeleciały 300 kilometrów w przestrzeni powietrznej Sojuszu oznacza, że "przedziurawiły" system obrony, odpowiedział: "Nie zdefiniowałbym tego jako dziury. Należy zobaczyć, jak zostało ocenione zagrożenie". Jego zdaniem reakcja była "szybka, skuteczna i odpowiednia"

"Nie jesteśmy blisko trzeciej wojny światowej". Dragone o konsekwencjach wojny w Ukrainie

Włoski admirał zapytany o to, co myśli, kiedy słyszy o możliwym trzecim konflikcie światowym, oświadczył: "Powiedziałbym, że nie jesteśmy blisko trzeciej wojny światowej. Stoimy w obliczu zdarzenia o cechach kryzysu, owszem delikatnego, ale który pokazał jasno, jak działa nasz aparat obrony".

Odnosząc się do ryzyka eskalacji ocenił: "Wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza na tak dynamicznej wojnie, jak ta między Rosją i Ukrainą".

Admirał zastrzegł, że nie uważa, by incydent z dronami miał taki cel. - To nie leży w niczym interesie - uważa przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu.

Dowódca NATO nie ma wątpliwości. "Rosja się wykrwawia"

- Rosja wykrwawia się na tej wojnie, nie uzyskała celów strategicznych, a liczba członków NATO wzrosła z 30 do 32. Koszty ludzkie i materialne są bardzo wysokie, a zdobycze terytorialne minimalne - oświadczył Giuseppe Cavo Dragone..

Pytany o to, czy potrzebna jest tarcza antydronowa i czy F-35 są odpowiednie do zwalczania tych urządzeń, admirał Cavo Dragone odpowiedział, że samoloty dobrze wykonują swoją pracę. - Oczywiście Sojusz studiuje systemy bardziej skuteczne, szybko reagujące i mniej kosztowne - poinformował.

W ocenie szefa Komitetu Wojskowego należy wzmocnić niektóre sektory, w tym zintegrowaną obronę powietrzną. Zapewnił także, że system, który zadziałał w obliczu dronów jest gotów też stawić czoła innym zagrożeniom.

