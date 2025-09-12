Rosyjskie drony nad Polską. Dowódca NATO: Odpowiedź, na jaką zasłużyli
Jeśli Rosja chciała przetestować system obronny NATO, to otrzymała odpowiedź na jaką zasłużyła - powiedział w rozmowie z "Il Messaggero" przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone. Dowódca przekonywał, że działanie Sojuszu było "szybkie, skuteczne i odpowiednie", a Putin zdał sobie sprawę ze swojej słabości.
W skrócie
- NATO szybko i skutecznie zareagowało na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski, co zostało ocenione przez admirała Dragone jako dowód siły sojuszu.
- Admirał Giuseppe Cavo Dragone podkreślił, że akcja mogła być zarówno prowokacją, jak i wynikiem błędu lub wojny elektronicznej.
- Szef Komitetu Wojskowego NATO zapewnia, że reakcja na incydent udowodniła przewagę Sojuszu, a Rosja zmaga się z rosnącymi stratami i osłabieniem swoich sił.
W wywiadzie dla rzymskiej gazety szef Komitetu Wojskowego NATO, który leciał do Warszawy, kiedy rosyjskie drony wtargnęły na terytorium Polski, oświadczył: "Jeśli była to prowokacja, to teraz Putin ma dowód na to, że jesteśmy silniejsi od Rosji".
- Śpię spokojnie. Operacja obrony zadziałała perfekcyjnie. Jeśli te drony to była prowokacja, to Rosjanie mają dowód na to, że jesteśmy w stanie chronić nasze niebo - stwierdził Cavo Dragone. Podkreślił, że skuteczne i szybkie działania to "zasługa personelu, pilotów, ludzi na lądzie i tych, którzy zarządzali kontrolą taktyczną".
- W sprawie tego, co się zdarzyło, oczekuję wyniku dochodzenia - dodał admirał.
Szef Komitetu Wojskowego NATO o dronach nad Polską. "Nie wykluczam, że mógł to być błąd"
Zapytany o to, czy była to prowokacja wobec NATO, czy błąd, dowódca odpowiedział: "W chwili obecnej nie możemy tego powiedzieć. Możliwości są różne: to mógł być test tego, jak zareagujemy, co zdarza się często na północy Sojuszu, na Islandii i w krajach bałtyckich, gdzie na porządku dziennym rejestrujemy naruszenie granic i zbliżanie się do nich".
- Nie wykluczam w każdym razie, że mógł to być błąd w zarządzaniu rojem dronów albo jest to rezultat ingerencji w ramach wojny elektronicznej - ocenił szef Komitetu Wojskowego NATO.
- Pokazaliśmy doskonałe zdolności i to mnie nie zaskakuje. Jeśli zamiarem było przetestowanie naszej obrony, to otrzymali odpowiedź, na jaką zasłużyli - powiedział.
Naruszenie przestrzeni powietrznej NATO. Reakcja "szybka, skuteczna i odpowiednia".
- Ten, kto dowodził tą akcją z taktycznego punktu widzenia musiał ustalić priorytet wobec dronów: niektóre mogły być bardziej niebezpieczne niż inne - ocenił Dragone.
Włoski admirał podkreślił, że NATO nie może przechwytywać dronów poza swoją przestrzenią powietrzną.
Na pytanie, czy fakt, że drony przeleciały 300 kilometrów w przestrzeni powietrznej Sojuszu oznacza, że "przedziurawiły" system obrony, odpowiedział: "Nie zdefiniowałbym tego jako dziury. Należy zobaczyć, jak zostało ocenione zagrożenie". Jego zdaniem reakcja była "szybka, skuteczna i odpowiednia"
"Nie jesteśmy blisko trzeciej wojny światowej". Dragone o konsekwencjach wojny w Ukrainie
Włoski admirał zapytany o to, co myśli, kiedy słyszy o możliwym trzecim konflikcie światowym, oświadczył: "Powiedziałbym, że nie jesteśmy blisko trzeciej wojny światowej. Stoimy w obliczu zdarzenia o cechach kryzysu, owszem delikatnego, ale który pokazał jasno, jak działa nasz aparat obrony".
Odnosząc się do ryzyka eskalacji ocenił: "Wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza na tak dynamicznej wojnie, jak ta między Rosją i Ukrainą".
Admirał zastrzegł, że nie uważa, by incydent z dronami miał taki cel. - To nie leży w niczym interesie - uważa przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu.
Dowódca NATO nie ma wątpliwości. "Rosja się wykrwawia"
- Rosja wykrwawia się na tej wojnie, nie uzyskała celów strategicznych, a liczba członków NATO wzrosła z 30 do 32. Koszty ludzkie i materialne są bardzo wysokie, a zdobycze terytorialne minimalne - oświadczył Giuseppe Cavo Dragone..
Pytany o to, czy potrzebna jest tarcza antydronowa i czy F-35 są odpowiednie do zwalczania tych urządzeń, admirał Cavo Dragone odpowiedział, że samoloty dobrze wykonują swoją pracę. - Oczywiście Sojusz studiuje systemy bardziej skuteczne, szybko reagujące i mniej kosztowne - poinformował.
W ocenie szefa Komitetu Wojskowego należy wzmocnić niektóre sektory, w tym zintegrowaną obronę powietrzną. Zapewnił także, że system, który zadziałał w obliczu dronów jest gotów też stawić czoła innym zagrożeniom.