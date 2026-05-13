W skrócie Minister obrony Portugalii oświadczył, że liczba rosyjskich dronów pozostaje poufna, a siły zbrojne monitorują sytuację.

Według komentatorów rosyjskie drony pojawiły się u wybrzeży Portugalii, po raz pierwszy tak daleko na południu Europy, a władze USA krytykują poziom zabezpieczeń podmorskich kabli teleinformatycznych.

Portugalska marynarka wojenna w 2025 roku wysłała 373 patrolowce do obserwacji rosyjskiej floty i statków przewożących paliwa, a liczba rosyjskich okrętów u wybrzeży Portugalii wzrosła od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie.

- Nie znam dokładnej liczby tych dronów (…), zwracamy jednak uwagę na wszystko, wiemy co się dzieje, ale nie omawiamy tych spraw, które są z natury poufne - powiedział minister obrony Portugalii Nuno Melo.

Jak dodał, wykrycie rosyjskich dronów dowodzi, że portugalska "marynarka wojenna i siły powietrzne wypełniają swoje zadania".

Polityk skrytykował ujawnienie na początku maja przez "Expresso" informacji od posła socjalistów Andre Baptisty o pojawieniu rosyjskich dronów.

Portugalia. Rosyjskie drony na wybrzeżu kraju

Portugalscy komentatorzy odnotowują w środę, że "nigdy wcześniej rosyjskie drony nie pojawiły się tak daleko na południu Europy".

Przypominają także o nasilającej się w ostatnich tygodniach krytyce ze strony władz USA dotyczącej rzekomo niskiego poziomu bezpieczeństwa podmorskich kabli teleinformatycznych biegnących u brzegów Portugalii.

Podczas kwietniowej konferencji Portugalsko-Amerykańskiej Fundacji na rzecz Rozwoju (FLAD) ambasador USA w Lizbonie John Arrigo zażądał od gabinetu premiera Luisa Montenegro gwarancji bezpieczeństwa dla podmorskich sieci teleinformatycznych.

Domagał się też od rządu Portugalii większych nakładów i skuteczniejszych działań w monitoringu tych podwodnych linii przesyłu.

Drony z Rosji na południu Europy. Działania nasiliły się po wybuchu wojny

Według danych portugalskiej armii łącznie w 2025 r. marynarka wojenna wysłała 373 patrolowce na akcje służące obserwacji przemieszczających się jednostek rosyjskiej marynarki wojennej i tzw. floty cieni, czyli statków nielegalnie transportujących rosyjskie paliwa.

Potwierdzono, że u portugalskich brzegów w ub.r. pojawiło się 69 okrętów rosyjskiej floty wojennej.

Według dowództwa portugalskiej armii obecność rosyjskich okrętów u brzegów Portugalii znacząco nasiliła się wraz z wojną w Ukrainie. O ile przed jej wybuchem co roku odnotowywano pojawianie się kilkunastu takich jednostek, to pomiędzy 24 lutego 2022 r. a 2 stycznia 2026 r. było ich w sumie 212.

