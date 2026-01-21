W środę rano runął budynek centrum handlowego Yarche, znajdującego się przy ulicy Naumowa w Nowosybirsku, na rosyjskiej Syberii. Najpierw zawaliło się około 600 metrów kwadratowych dachu, na którym leżała masa śniegu. Potem złożyły się dwa górne piętra konstrukcji, na których w tym czasie przebywali klienci.

Budynek nie wytrzymał naporu śniegu. Rusza śledztwo

W momencie zawalenia się dachu w centrum handlowym znajdowało się około 15 osób - informują rosyjskie media. Trzy z nich zostały ranne, a jedna z nich miała umrzeć w karetce - podał serwis NSK.

Chociaż przyczyny katastrofy nie są jeszcze określone, rosyjskie media podają, że dach budynku zawalił się pod ciężarem śniegu. Miejscowa prokuratura poinformowała, że zostanie przeprowadzone śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego do tego doszło.

Śledczy przeanalizują również całą dokumentację budynku - poinformował szef wydziału kryminalnego obwodowego komitetu śledczego w Nowosybirsku Oleg Szemiełow.

"W trakcie śledztwa ustalimy, dlaczego konstrukcja nie wytrzymała naporu śniegu" - powiedział Szemiełow. Prokuratorzy sprawdzą także, kto był odpowiedzialny za usuwanie śniegu z dachu oraz kto miał to nadzorować, a także kiedy ostatnio usuwano śnieg z dachu.

NSK podaje, że feralny budynek miał zostać wybudowany bez pozwolenia. W 2017 roku miejscowe władze próbowały pozwać dewelopera i zażądały rozbiórki, jednak rok później sąd stanął po stronie wykonawcy.

W serwisach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać moment zawalenia się centrum handlowego. Zarejestrował to okoliczny monitoring:

Tuż po zdarzeniu na miejsce udały się służby ratunkowe, które rozpoczęły akcję poszukiwawczą. W katastrofie nikt nie zginął, jednak trzy osoby, które wyciągnięto z gruzowiska, trafiły do szpitala.

W poniedziałek po południu rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych ogłosiło, że pod gruzami nikogo już nie ma, jednak całkowitą pewność służby uzyskają po uprzątnięciu gruzowiska.

Rosyjskie media przytaczają relacji osób, które przebywały w środku, kiedy centrum handlowe zaczęło się walić.

Wszystko zawaliło się "w kilka sekund". Ludzie wybiegali na zewnątrz

"Byłem na pierwszym piętrze. Nagle zagrzmiało, a fasada zaczęła się walić. Natychmiast wybiegłem [na zewnątrz - red.] i zobaczyłem, że drugie piętro już się złożyło" - opowiedział serwisowi NGS jeden z mężczyzn przebywających w budynku.

Pracownica supermarketu znajdującego się w centrum handlowym w rozmowie z tym samym serwisem powiedziała, że wszystko zawaliło się "w kilka sekund". "To było przerażające" - dodała, wspominając o panice wśród klientów.

Teraz resztki centrum zostaną rozpierane. Do usuwania gruzu sprowadzono dwa dźwigi, a w akcji uczestniczy około 200 osób, których pracę pomagają koordynować drony.

