Rosyjskie bombowce nad Morzem Barentsa. Mogą przenosić broń nuklearną

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Rosyjskie strategiczne bombowce Tu-95MS wykonały planowany lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa - poinformowała w poniedziałek rosyjska agencja informacyjna TASS powołując się na komunikat Ministerstwa Obrony. Samoloty te są zdolne do przenoszenia broni nuklearnej.

Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS
Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS Andrey Rudakov / BloombergGetty Images

"Strategiczne bombowce Tu-95MS, należące do Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, wykonały zaplanowany lot w przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi Morza Barentsa. Lot trwał ponad cztery godziny" - poinformowało rosyjskie ministerstwo.

"Eskortę zapewniały myśliwce Su-33 Marynarki Wojennej, a na niektórych etapach (...) myśliwce innych państw" - dodał resort.

Zobacz również:

Rosyjski Su-30SM rozbił się na Morzu Czarnym
Ukraina - Rosja

Katastrofa nad Morzem Czarnym. Bolesna strata Rosjan

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Samoloty strategiczne Tu-95MS zostały przyjęte do służby w rosyjskiej armii w 1983 r. Po 2010 r. zostały one przystosowane do przenoszenia maksymalnie ośmiu pocisków Ch-101/102. Są to pociski manewrujące powietrze-ziemia z głowicą konwencjonalną lub jądrową.

    Rosyjskie bombowce nad Morzem Barentsa. "W zgodności z przepisami"

    Morze Barentsa położone jest na północ od zachodniej Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że samoloty należące do armii Rosji regularnie odbywają loty nad neutralnymi wodami Arktyki, północnego Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Spokojnego, Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego.

    "Wszystkie loty samolotów Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi użytkowania przestrzeni powietrznej" - zaznaczył resort.

    Zobacz również:

    Armia USA wysłała nad Morze Czarne samolot wywiadowczy (na zdj. Bombardier Challenger 650)
    Ukraina - Rosja

    Trump ma oko na Krym. Wysłał specjalny samolot zwiadowczy

    Anna Nicz
    Anna Nicz
    Dworczyk: Żyliśmy przez lata na koszt AmerykanówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze