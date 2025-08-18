Rosyjskie bombowce nad Morzem Barentsa. Mogą przenosić broń nuklearną

"Strategiczne bombowce Tu-95MS, należące do Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, wykonały zaplanowany lot w przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi Morza Barentsa. Lot trwał ponad cztery godziny" - poinformowało rosyjskie ministerstwo.

"Eskortę zapewniały myśliwce Su-33 Marynarki Wojennej, a na niektórych etapach (...) myśliwce innych państw" - dodał resort.

Samoloty strategiczne Tu-95MS zostały przyjęte do służby w rosyjskiej armii w 1983 r. Po 2010 r. zostały one przystosowane do przenoszenia maksymalnie ośmiu pocisków Ch-101/102. Są to pociski manewrujące powietrze-ziemia z głowicą konwencjonalną lub jądrową.

Rosyjskie bombowce nad Morzem Barentsa. "W zgodności z przepisami"

Morze Barentsa położone jest na północ od zachodniej Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że samoloty należące do armii Rosji regularnie odbywają loty nad neutralnymi wodami Arktyki, północnego Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Spokojnego, Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego.

"Wszystkie loty samolotów Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi użytkowania przestrzeni powietrznej" - zaznaczył resort.

