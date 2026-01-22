Rosyjskie bombowce nad Bałtykiem. Eskortowały je zagraniczne myśliwce

W skrócie Rosyjskie bombowce Tu-22M3 wykonały lot nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego.

Podczas lotu bombowcom towarzyszyły rosyjskie myśliwce Su-35S i Su-30SM oraz przez pewien czas zagraniczne myśliwce.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że wszystkie loty odbywają się zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przestrzeni powietrznej.

"Bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji wykonały planowy lot w przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi Morza Bałtyckiego" - poinformowano w komunikacie rosyjskiego MON.

Jak dodano, eskortę samolotów stanowiły myśliwce Su-35S i Su-30SM, a sam lot trwał nieco ponad pięć godzin. "W niektórych punktach trasy bombowce dalekiego zasięgu były eskortowane przez zagraniczne myśliwce" - wskazano.

Rosyjskie bombowce nad Bałtykiem. Były eskortowane przez zagraniczne myśliwce

W komunikacie zaznaczono także, że rosyjskie siły zbrojne regularnie odbywają tego typu loty nad wodami różnych akwenów.

"Wszystkie loty samolotów Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji odbywają się w pełnej zgodzie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przestrzeni powietrznej" - podkreślono.

Informacja o locie rosyjskich bombowców pojawiła się w trakcie spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina ze Steve'em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem w Moskwie.

Bombowce, które wzięły udział w przelocie nad Bałtykiem, są częścią rosyjskiej floty powietrznej dalekiego zasięgu, wykorzystywanej przez Rosję do przeprowadzania ataków na terytorium Ukrainy.

