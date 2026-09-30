W skrócie Rosyjskie ambasady w Londynie i Irlandii opublikowały komunikaty sugerujące możliwość użycia broni jądrowej w związku z potencjalną blokadą obwodu królewieckiego przez NATO.

Placówki odniosły się do doniesień medialnych i podkreśliły gotowość Rosji do obrony terytorium wszelkimi dostępnymi środkami, jednocześnie zapewniając o braku planów eskalacji wobec Europy.

Według SIPRI Rosja posiada około 5420 głowic jądrowych, z czego około 4400 jest w arsenale wojskowym, a 1796 zostało rozmieszczonych.

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Rosyjska ambasada w Irlandii napisała w mediach społecznościowych, że Rosja może sięgnąć po broń jądrową w przypadku próby odizolowania obwodu królewieckiego od pozostałej części kraju.

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Rosyjska ambasada w Irlandii grozi. W tle Królewiec

Placówka powołała się przy tym na bliżej niesprecyzowane informacje dotyczące przygotowywania przez NATO powietrznej i morskiej blokady obwodu.

"Nie powinno być żadnych wątpliwości, że Rosja będzie gotowa wykorzystać cały swój arsenał, w tym broń jądrową, do obrony swojego terytorium, jeśli państwa NATO spróbują odizolować obwód królewiecki od pozostałej części kraju" - przekazała ambasada.

Jednocześnie rosyjska placówka przekonywała, że Moskwa "nie ma żadnych planów eskalacji sytuacji z Europą". Oskarżyła przy tym europejskie elity polityczne o prowadzenie "niebezpiecznej gry"

Komunikat ambasady w Irlandii pojawił się dzień po podobnym wystąpieniu rosyjskiej placówki w Londynie., otwiera się w nowym oknie

Do nuklearnych ostrzeżeń płynących z rosyjskich placówek dyplomatycznych odniósł się Kreml. Jak przekazano, rosyjscy dyplomaci próbują w ten sposób przypominać "gorącym głowom w Europie" o rosyjskich dokumentach dotyczących tej kwestii.

Najpierw Londyn, teraz Dublin. Rosyjskie ambasady grożą bronią jądrową

Przypomnijmy, że ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii reagowała na publikację dziennika "I" oraz produkcję Sky News "The Wargame", w których pojawił się temat obwodu królewieckiego i hipotetycznych działań NATO wobec tego regionu.

Rosyjskie wojska z rakietą Iskander w obwodzie królewieckim Associated Press East News

"Zwolennicy planów blokady lub ataku na Kaliningrad nie powinni mieć złudzeń co do konsekwencji. Każda brytyjska lub natowska akcja zbrojna skierowana przeciwko terytorium Rosji spotkałaby się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich środków, jakimi dysponuje Rosja, w tym broni jądrowej" - napisano.

Brytyjski dziennik "I" określił wcześniej Królewiec jako "największą słabość Putina" i "piętę achillesową Federacji Rosyjskiej". Gazeta wskazywała na możliwości oddziaływania NATO na rosyjską eksklawę.

Temat pojawił się również w "The Wargame". Produkcja Sky News przedstawia symulację konfliktu, w której Rosja jest agresorem, a konwencjonalne uderzenie w obwód królewiecki stanowi reakcję na działania Moskwy.

Ile Rosja posiada głowic jądrowych? "Największy arsenał na świecie"

Według najnowszych szacunków Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Rosja posiada łącznie około 5420 głowic jądrowych. Z tej liczby około 4400 znajduje się w wojskowym arsenale i może potencjalnie zostać wykorzystanych, natomiast pozostałe około 1020 to wycofane głowice oczekujące na demontaż.

Około 1796 rosyjskich głowic jest rozmieszczonych. Federation of American Scientists szacuje, że około 892 z nich przypada na lądowe pociski balistyczne, około 704 na pociski wystrzeliwane z okrętów podwodnych, a około 200 rozmieszczonych jest w bazach bombowców strategicznych.

Rosja i Stany Zjednoczone pozostają zdecydowanie największymi mocarstwami nuklearnymi. Według SIPRI na początku 2026 roku na całym świecie znajdowało się około 12 187 głowic jądrowych, z czego Rosja posiadała 5420, a USA 5042.

Źródła: SIPRI Yearbook 2026, Nuclear Notebook 2026, Meduza, Reuters



