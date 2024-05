Ambasada Rosji przerwała milczenie po tym, jak żołnierz Federacji Rosyjskiej - w nielegalny sposób - przedostał się do Polski, gdzie został zatrzymany. Z komunikatu wynika, że placówka dyplomatyczna nie została poinformowała o incydencie przez polskie władze, co zgodnie z prawem powinno mieć miejsce. "W tej sprawie zamierzamy zwrócić się do polskiego MSZ" - czytamy w oświadczeniu.