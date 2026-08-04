W skrócie Rosyjski żołnierz w Sewastopolu na Krymie zaczął strzelać do swoich towarzyszy broni i cywilów, powodując śmierć czterech osób oraz raniąc cztery kolejne.

Napastnik został zatrzymany przez służby, a przyczyny oraz motyw ataku nie są obecnie znane.

FSB poinformowało o zatrzymaniu dwóch Rosjan w Sewastopolu, którzy mieli otrzymać zlecenie od ukraińskich służb wywiadowczych na przeprowadzenie ataku terrorystycznego.

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Rosyjski żołnierz miał w miejscowości Chmielnicki w pobliżu Sewastopola na Krymie otworzyć ogień do swoich towarzyszy broni. W ataku zginęła jedna osoba, a jedna została ranna.

Chwilę później ten sam żołnierz oddał strzały również do cywilów. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby, a trzy kolejne zginęły. Ofiarami są dwaj mężczyźni w wieku 71 i 59 lat oraz 64-letnia kobieta.

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. "Wszystkie ofiary są obecnie objęte opieką medyczną, a lekarze robią wszystko, co możliwe, aby je uratować" - przekazał gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew. Złożył również kondolencje rodzinom zmarłych, a poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Krym. Żołnierz otworzył ogień. Są zabici i ranni

Gubernator Sewastopola poinformował, że napastnik został zatrzymany przez służby. Na chwilę obecną nie wiadomo jaki był motyw ataku.

"Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, śledczy i biegli sądowi. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności i przyczyn zdarzenia" - przekazał gubernator Sewastopola.

Razwożajew zaapelował również do obywateli o zachowanie spokoju oraz ufanie wyłącznie oficjalnym informacjom podawanym przez służby. "Proszę nie rozpowszechniać niepotwierdzonych plotek" - napisał.

Chwilę później FSB poinformowało, że służby zatrzymały w Sewastopolu na Krymie dwóch Rosjan, którym ukraińskie służby wywiadowcze miały zlecić przeprowadzenie ataku terrorystycznego na przywódcę jednego z nowoprzyłączonych regionów.



