Rosyjski żołnierz otworzył ogień na Krymie. Są zabici i ranni

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

W Sewastopolu na Krymie rosyjski żołnierz otworzył ogień do swoich towarzyszy broni, a następnie do cywilów. Zginęły co najmniej cztery osoby, a ranne zostały kolejne cztery - poinformował gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Grupa rosyjskich żołnierzy w zielonych mundurach maszeruje w szyku z bronią automatyczną przy piersi.
Rosyjski żołnierz na Krymie otworzył ogień do swoich towarzyszy broni i cywilówWojtek LaskiEast News

W skrócie

  • Rosyjski żołnierz w Sewastopolu na Krymie zaczął strzelać do swoich towarzyszy broni i cywilów, powodując śmierć czterech osób oraz raniąc cztery kolejne.
  • Napastnik został zatrzymany przez służby, a przyczyny oraz motyw ataku nie są obecnie znane.
  • FSB poinformowało o zatrzymaniu dwóch Rosjan w Sewastopolu, którzy mieli otrzymać zlecenie od ukraińskich służb wywiadowczych na przeprowadzenie ataku terrorystycznego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rosyjski żołnierz miał w miejscowości Chmielnicki w pobliżu Sewastopola na Krymie otworzyć ogień do swoich towarzyszy broni. W ataku zginęła jedna osoba, a jedna została ranna.

Chwilę później ten sam żołnierz oddał strzały również do cywilów. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby, a trzy kolejne zginęły. Ofiarami są dwaj mężczyźni w wieku 71 i 59 lat oraz 64-letnia kobieta.

Zobacz również:

Wojna na Ukrainie. Ukraina atakuje magazyn Wildberries, Rosja odpowiada
Wojna w Ukrainie

Na niebie zaroiło się od ukraińskich dronów. Potężny atak w Rosji

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. "Wszystkie ofiary są obecnie objęte opieką medyczną, a lekarze robią wszystko, co możliwe, aby je uratować" - przekazał gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew. Złożył również kondolencje rodzinom zmarłych, a poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Krym. Żołnierz otworzył ogień. Są zabici i ranni

Gubernator Sewastopola poinformował, że napastnik został zatrzymany przez służby. Na chwilę obecną nie wiadomo jaki był motyw ataku.

"Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, śledczy i biegli sądowi. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności i przyczyn zdarzenia" - przekazał gubernator Sewastopola.

Razwożajew zaapelował również do obywateli o zachowanie spokoju oraz ufanie wyłącznie oficjalnym informacjom podawanym przez służby. "Proszę nie rozpowszechniać niepotwierdzonych plotek" - napisał.

Chwilę później FSB poinformowało, że służby zatrzymały w Sewastopolu na Krymie dwóch Rosjan, którym ukraińskie służby wywiadowcze miały zlecić przeprowadzenie ataku terrorystycznego na przywódcę jednego z nowoprzyłączonych regionów.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali w głębi Rosji, rafineria w ogniu
Wojna w Ukrainie

Ogromne kłęby dymu nad Rosją. Potężny atak Ukrainy, wiele celów w ogniu

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Wydarzenia": Lasy suche jak wiór. Ogień może wywołać najmniejsza iskraPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze