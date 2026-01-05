Rosyjski wysłannik grzmi w ONZ, uderza w USA. "Obłudne i niestosowne"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Mianem "zbrodni popełnionej cynicznie przez USA" określił pojmanie Nicolasa Maduro przez amerykańskie wojsko przedstawiciel Rosji przy ONZ, Wasilij Niebienzia. Przedstawiciel kraju prowadzącego wojnę w Ukrainie zaapelował o natychmiastowe uwolnienie dyktatora. Tymczasem w Wenezueli wciąż przebywa rosyjski generał, któremu Moskwa konsekwentnie odmawia zgody na wyjazd.

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej siedzi przy stole podczas oficjalnego spotkania, z założonymi rękoma i zamkniętymi oczami, w otoczeniu innych uczestników posiedzenia, na stole widoczne tabliczki z nazwami delegacji oraz szklanka wody.
Rosyjski przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa ONZ grzmi na USAMICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

W skrócie

  • Rosja stanowczo potępia zatrzymanie Nicolasa Maduro przez wojska USA, a w ONZ nazywa je cyniczną zbrodnią, domagając się jego natychmiastowego uwolnienia.
  • Moskwa wzywa społeczność międzynarodową do potępienia działań Stanów Zjednoczonych, zarzucając jej hipokryzję i brak stanowczej reakcji.
  • W stolicy Wenezueli pozostał rosyjski generał, któremu Kreml odmawia możliwości powrotu, a po zatrzymaniu Maduro władzę tymczasowo przejęła Delcy Rodriguez.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Wyrażamy stanowczo naszą solidarność z narodem Wenezueli w obliczu zewnętrznej agresji - deklarował podczas zwołanego w sprawie wydarzeń w Wenezueli posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ rosyjski przedstawiciel przy ONZ, Wasilij Niebienzia.

Działania Stanów Zjednoczonych określił mianem "napadu" i "cynicznie popełnionej zbrodni", dla której "nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia". - Wszelkie problemy i spory między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą powinny być rozwiązywane poprzez dialog - pouczał.

Rosja grzmi na forum ONZ. Dyplomata zarzucił międzynarodowej społeczności hipokryzję

Rosyjski dyplomata wzywał do jednogłośnego potępienia przez ONZ ataku przeprowadzonego w Caracas. - To jedyny sposób, by zmusić Waszyngton do ponownego przemyślenia i porzucenia niebezpiecznych złudzeń - mówił. Słowa te padły w sytuacji trwającej blisko cztery lata nieuzasadnionej agresji Rosji w Ukrainie.

Niebienzia zarzucił też społeczności międzynarodowej hipokryzję, sugerując, że przywódcy obawiają się stanowczo zareagować na działania Amerykanów. - Niewyraźne mamrotanie i próby unikania zasadniczych ocen ze strony tych, którzy w innych sytuacjach z pianą na ustach domagali się, by inni przestrzegali Karty ONZ, dziś wyglądają szczególnie obłudnie i niestosownie - przekonywał.

Zobacz również:

Wenezuelczycy w Kolumbii świętują pojmanie Maduro
Świat

Koniec "diety Maduro"? Gospodarka padła, a reżim przetrwał

Justyna Kaczmarczyk
Justyna Kaczmarczyk

    Przedstawiciel Rosji zaapelował też do amerykańskiej administracji o "natychmiastowe uwolnienie legalnie wybranego prezydenta niepodległego państwa wraz z jego żoną". - Potępiamy akt zbrojnej agresji przeciwko Wenezueli - podkreślił.

    Tymczasem USA postawiły w poniedziałek pojmanemu Maduro zarzuty: uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej, sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych i dwa zarzuty związane z posiadaniem broni. Maduro i jego żona nie przyznali się do winy.

    Rosyjski dowódca "utknął" w Caracas. Moskwa nie chce go z powrotem

    W Caracas wciąż przebywa około 120 rosyjskich najemników pod dowództwem generała pułkownika Olega Makarewicza - informuje w mediach społecznościowych ukraiński wojskowy i polityczny obserwator Ołeksandr Kowalenko.

    Do Wenezueli dowódca trafił wkrótce po odniesionej w Chersoniu porażce. W południowoamerykańskim kraju zajmował się szkoleniem tamtejszego wojska. Od listopada miał jednak regularnie apelować do Kremla o możliwość powrotu do kraju.

    Zobacz również:

    Dmitrij Miedwiediew (na zdj. po prawej) zagroził Friedrichowi Merzowi (na zdj. po lewej). Jest reakcja Berlina
    Świat

    Miedwiediew sugeruje, że Merza spotka los Maduro. Berlin oburzony

      Według Kowalenki Makarewicz poprosił o ewakuację po amerykańskim ataku w stolicy Wenezueli, jednak również i tym razem napotkał odmowę. Powody decyzji Moskwy pozostają niejasne.

      Delcy Rodriguez przejmuje obowiązki Nicolasa Maduro. Wcześniej groził jej Donald Trump

      3 stycznia przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali pojmani i przetransportowani do Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek w sądzie w Nowym Jorku przedstawiono im zarzuty.

      Obejmują one m.in. wieloletnie prowadzenie przemytu zakazanych substancji do USA, narkoterroryzmu czy posiadania karabinów maszynowych. Para nie przyznała się do winy, a ich prawnicy przekonywali, że doszło do nielegalnego porwania.

      Tego samego dnia dotychczasowa wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez została zaprzysiężona na funkcję tymczasowej głowy państwa. Wcześniej polityk określiła działania Waszyngtonu mianem "barbarzyństwa". W odpowiedzi Donald Trump zasugerował, że jeśli ta się nie podporządkuje zapłaci "cenę wyższą niż Maduro".

      Źródło: Reuters

      Zobacz również:

      Nowy Jork. Obalony przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nie przyznał się w sądzie do zarzucanych mu czynów
      Świat

      Nicolas Maduro przed amerykańskim sądem. Usłyszał zarzuty

      Marcin Czekaj
      Marcin Czekaj
      Nowy rok, stare problemy. Służba zdrowia wciąż bez pieniędzyPolsat News

      Najnowsze