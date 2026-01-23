Rosyjski tankowiec stracił kontrolę. Dryfuje po Morzu Śródziemnym
Rosyjski tankowiec Progress objęty sankcjami za przemyt ropy naftowej, stracił kontrolę nad utrzymaniem kursu i dryfuje po Morzu Śródziemnym niedaleko wybrzeży Algierii - wynika z danych portalu MarineTraffic, śledzącego ruch statków.
W skrócie
- Tankowiec Progress przewożący rosyjską ropę naftową dryfuje po Morzu Śródziemnym, utraciwszy kontrolę nad sterami.
- Statek, objęty sankcjami za przemyt ropy, zmienił wcześniej kilka razy banderę i nazwę.
- Progress nadał sygnał zgodny z konwencją o zapobieganiu zderzeniom, informując o braku możliwości wykonywania manewrów.
Tankowiec płynął na wschód wzdłuż wybrzeża Afryki Północnej w kierunku Kanału Sueskiego, przewożąc ładunek około 730 tys. baryłek rosyjskiej ropy naftowej Urals.
Według danych zebranych przez agencję Bloomberga po minięciu Algieru w środę po południu statek gwałtownie skręcił na północ i opuścił szlaki żeglugowe. W czwartek zmienił status nawigacyjny, informując, że utracił kontrolę nad sterami.
W piątek tankowiec nadal dryfował na wschód z prędkością około jednego węzła.
Rosyjski tankowiec dryfuje po Morzu Śródziemnym
Zgodnie z konwencją międzynarodową o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., nadany przez Progress sygnał oznacza, że "w wyniku wyjątkowych okoliczności statek nie jest w stanie wykonać manewru wymaganego przepisami i w związku z tym nie jest w stanie ustąpić z drogi innemu statkowi".
Dryfujący po Morzu Śródziemnym tankowiec objęty sankcjami Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii za przemyt rosyjskiej ropy naftowej kilka razy zmieniał banderę i nazwę nim stał się Progressem i jako taki w listopadzie ubiegłego roku został wpisany do rejestru Rosji.