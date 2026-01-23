Rosyjski tankowiec stracił kontrolę. Dryfuje po Morzu Śródziemnym

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Rosyjski tankowiec Progress objęty sankcjami za przemyt ropy naftowej, stracił kontrolę nad utrzymaniem kursu i dryfuje po Morzu Śródziemnym niedaleko wybrzeży Algierii - wynika z danych portalu MarineTraffic, śledzącego ruch statków.

Duży tankowiec płynący po spokojnym morzu na tle bezchmurnego, niebieskiego nieba. Stalowe boki statku są ciemne, a na pokładzie widoczne są instalacje i urządzenia transportowe.
Rosyjski tankowiec dryfuje po Morzu Śródziemnym (zdj. ilustracyjne)FETHI BELAIDAFP

W skrócie

  • Tankowiec Progress przewożący rosyjską ropę naftową dryfuje po Morzu Śródziemnym, utraciwszy kontrolę nad sterami.
  • Statek, objęty sankcjami za przemyt ropy, zmienił wcześniej kilka razy banderę i nazwę.
  • Progress nadał sygnał zgodny z konwencją o zapobieganiu zderzeniom, informując o braku możliwości wykonywania manewrów.
Tankowiec płynął na wschód wzdłuż wybrzeża Afryki Północnej w kierunku Kanału Sueskiego, przewożąc ładunek około 730 tys. baryłek rosyjskiej ropy naftowej Urals.

Według danych zebranych przez agencję Bloomberga po minięciu Algieru w środę po południu statek gwałtownie skręcił na północ i opuścił szlaki żeglugowe. W czwartek zmienił status nawigacyjny, informując, że utracił kontrolę nad sterami.

    W piątek tankowiec nadal dryfował na wschód z prędkością około jednego węzła.

    Rosyjski tankowiec dryfuje po Morzu Śródziemnym

    Zgodnie z konwencją międzynarodową o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., nadany przez Progress sygnał oznacza, że "w wyniku wyjątkowych okoliczności statek nie jest w stanie wykonać manewru wymaganego przepisami i w związku z tym nie jest w stanie ustąpić z drogi innemu statkowi".

    Dryfujący po Morzu Śródziemnym tankowiec objęty sankcjami Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii za przemyt rosyjskiej ropy naftowej kilka razy zmieniał banderę i nazwę nim stał się Progressem i jako taki w listopadzie ubiegłego roku został wpisany do rejestru Rosji.

