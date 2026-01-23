W skrócie Tankowiec Progress przewożący rosyjską ropę naftową dryfuje po Morzu Śródziemnym, utraciwszy kontrolę nad sterami.

Statek, objęty sankcjami za przemyt ropy, zmienił wcześniej kilka razy banderę i nazwę.

Progress nadał sygnał zgodny z konwencją o zapobieganiu zderzeniom, informując o braku możliwości wykonywania manewrów.

Tankowiec płynął na wschód wzdłuż wybrzeża Afryki Północnej w kierunku Kanału Sueskiego, przewożąc ładunek około 730 tys. baryłek rosyjskiej ropy naftowej Urals.

Według danych zebranych przez agencję Bloomberga po minięciu Algieru w środę po południu statek gwałtownie skręcił na północ i opuścił szlaki żeglugowe. W czwartek zmienił status nawigacyjny, informując, że utracił kontrolę nad sterami.

W piątek tankowiec nadal dryfował na wschód z prędkością około jednego węzła.

Zgodnie z konwencją międzynarodową o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., nadany przez Progress sygnał oznacza, że "w wyniku wyjątkowych okoliczności statek nie jest w stanie wykonać manewru wymaganego przepisami i w związku z tym nie jest w stanie ustąpić z drogi innemu statkowi".

Dryfujący po Morzu Śródziemnym tankowiec objęty sankcjami Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii za przemyt rosyjskiej ropy naftowej kilka razy zmieniał banderę i nazwę nim stał się Progressem i jako taki w listopadzie ubiegłego roku został wpisany do rejestru Rosji.

