W skrócie Na rosyjskim statku "Sparta II" płynącym przez Zatokę Fińską doszło do eksplozji i pożaru, w wyniku czego cała szesnastoosobowa załoga została ewakuowana.

Siły zbrojne Finlandii przekazały, że za uderzeniem w statek stoi prawdopodobnie Ukraina, która przeprowadziła atak powietrzny na rosyjskie cele w tym rejonie.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił sytuację jako poważną, a premier Petteri Orpo podkreślił, że Ukraina ma prawo do ataku na rosyjskiego agresora.

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Na statku "Sparta II" płynącym w sobotę przez Zatokę Fińską z Petersburga do Bałtyjska w obwodzie królewieckim doszło do eksplozji - jednostka stanęła w płomieniach.

Siły zbrojne Finlandii przekazały, że za uderzeniem w statek stoi prawdopodobnie Ukraina, która przeprowadziła powietrzny atak na rosyjskie cele nad Zatoką Fińską.

Atak na rosyjski statek na Bałtyku. Nowe informacje

Według estońskiej Policji i Straży Granicznej (PPA) do wybuchu na pokładzie jednostki doszło, gdy znajdowała się ona w estońskiej strefie ekonomicznej, lecz w obszarze odpowiedzialności morskiego centrum ratowniczego w Petersburgu oraz na szlakach żeglugowych dostępnych dla statków międzynarodowych. Następnie trafiona jednostka dryfowała na północ, na wody fińskie.

Załoga statku została ewakuowana na inny rosyjski statek towarowy, który płynie w stronę Rosji. Akcja gaszenia pożaru na "Sparcie II" oraz zabezpieczenia obszaru przed możliwymi szkodami środowiskowymi przeprowadzana jest niedaleko Loviisa, kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Helsinek. Celem jest późniejsze odholowanie statku na rosyjskie wody. Służby są przygotowane także na możliwe zatonięcie jednostki.

- Nie mamy informacji co dokładnie jest na pokładzie statku, ale wiemy, że znajduje się tam, ładunek łatwopalny - powiedział dowódca marynarki wojennej Estonii, komandor Ivo Vark w rozmowie z telewizją ETV.

"Wojna w naszym sąsiedztwie". Stubb o eksplozji na rosyjskim statku

Sparta II została wpisana na listę sankcyjną USA oraz Ukrainy, a według mediów statek ma powiązania z rosyjską armią i może transportować sprzęt lub uzbrojenie wojskowe.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb określił sytuację ze statkiem jako "poważną". - Wojna toczy się w naszym sąsiedztwie - powiedział premier Petteri Orpo, podkreślając jednocześnie, że Ukraina ma prawo do ataku na rosyjskiego agresora.



