Statek Sparta IV objęty sankcjami płynący przez Morze Śródziemne wykonywał wcześniej rejsy z bronią między Syrią a Rosją, co potwierdza portal WarSanctions.

W rejonie nietypowych manewrów rosyjskiego statku znajdowały się także niszczyciel Siewieromorsk i tankowiec Kama, a działania monitorował włoski samolot patrolowy.

Okręty i samoloty NATO od kilkunastu godzin obserwują objęty sankcjami rosyjski statek towarowy Sparta IV, który płynie wzdłuż wschodniego wybrzeża Sardynii, wielokrotnie zmieniając kurs z północnego na południowy - poinformował w środę portal ItaMilRadar.

Statek od kilku dni płynął przez Morze Śródziemne w kierunku zachodnim, zmierzając ku Cieśninie Gibraltarskiej, ale we wtorek wieczorem, na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle skręcił na północ i od tego czasu wykonuje niczym nieuzasadniony ruch wahadłowy, poruszając się po osi północ-południe.

Na Morzu Śródziemnym nie ma obecnie sztormu ani wysokich fal, które mogłyby usprawiedliwić takie manewry. ItaMilRadar zasugerował, że Sparta IV jest prawdopodobnie załadowana bronią i czeka na dwie rosyjski jednostki znajdujące się nieopodal: niszczyciela Siewieromorsk i tankowiec Kama. Zwykle razem tworzą tzw. syryjski ekspres, czyli konwój transportujący broń do i z Syrii.

Rosyjski statek u wybrzeży Włoch. Sankcje ze strony USA

Stany Zjednoczone w maju 2022 r. nałożyły sankcje na Spartę IV, która jest własnością rosyjskiej firmy żeglugowej SK-Yug LLC, spółki zależnej od rosyjskiej firmy spedycyjnej Oboronlogistika LLC, wykorzystywanej przez Kreml do transportu towarów wojskowych i specjalnego przeznaczenia. Obie te firmy są objęte sankcjami.

Według portalu WarSanctions w 2023 r. statek załadowany bronią odbył co najmniej sześć rejsów między bazą wojskową Tartus w Syrii a rosyjskim portem Noworosyjsk. Jeszcze intensywniejszą działalność na tym szlaku prowadził w latach 2024 i 2025, i w ocenie portalu najprawdopodobniej kontynuuje ją obecnie.

W środę nietypowe manewry rosyjskiego statku obserwował włoski samolot patrolowy P-72B.

