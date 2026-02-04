Rosyjski statek u wybrzeży kraju NATO. Na pokładzie może mieć broń
Rosyjski statek towarowy Sparta IV, objęty sankcjami USA, operuje wzdłuż Sardynii, wykonując niezrozumiałe manewry. Na pokładzie prawdopodobnie znajduje się broń. Działania statku są monitorowane przez okręty i samoloty NATO oraz jednostki włoskie.
Okręty i samoloty NATO od kilkunastu godzin obserwują objęty sankcjami rosyjski statek towarowy Sparta IV, który płynie wzdłuż wschodniego wybrzeża Sardynii, wielokrotnie zmieniając kurs z północnego na południowy - poinformował w środę portal ItaMilRadar.
Statek od kilku dni płynął przez Morze Śródziemne w kierunku zachodnim, zmierzając ku Cieśninie Gibraltarskiej, ale we wtorek wieczorem, na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle skręcił na północ i od tego czasu wykonuje niczym nieuzasadniony ruch wahadłowy, poruszając się po osi północ-południe.
Na Morzu Śródziemnym nie ma obecnie sztormu ani wysokich fal, które mogłyby usprawiedliwić takie manewry. ItaMilRadar zasugerował, że Sparta IV jest prawdopodobnie załadowana bronią i czeka na dwie rosyjski jednostki znajdujące się nieopodal: niszczyciela Siewieromorsk i tankowiec Kama. Zwykle razem tworzą tzw. syryjski ekspres, czyli konwój transportujący broń do i z Syrii.
Rosyjski statek u wybrzeży Włoch. Sankcje ze strony USA
Stany Zjednoczone w maju 2022 r. nałożyły sankcje na Spartę IV, która jest własnością rosyjskiej firmy żeglugowej SK-Yug LLC, spółki zależnej od rosyjskiej firmy spedycyjnej Oboronlogistika LLC, wykorzystywanej przez Kreml do transportu towarów wojskowych i specjalnego przeznaczenia. Obie te firmy są objęte sankcjami.
Według portalu WarSanctions w 2023 r. statek załadowany bronią odbył co najmniej sześć rejsów między bazą wojskową Tartus w Syrii a rosyjskim portem Noworosyjsk. Jeszcze intensywniejszą działalność na tym szlaku prowadził w latach 2024 i 2025, i w ocenie portalu najprawdopodobniej kontynuuje ją obecnie.
W środę nietypowe manewry rosyjskiego statku obserwował włoski samolot patrolowy P-72B.