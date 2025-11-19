Fregata brytyjskiej marynarki wojennej (Royal Navy) oraz samoloty Królewskich Sił Powietrznych (RAF) monitorują ruch rosyjskiego statek szpiegowskiego Jantar, który znajduje się na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii - poinformował minister obrony tego kraju John Healey.

- Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy w tym tygodniu na południe, będziemy gotowi - podkreślił.

Rosja szpieguje u wybrzeży Wielkiej Brytanii

Jak wyjaśnił, "rosyjski statek szpiegowski Jantar znajduje się obecnie na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii, na północ od Szkocji". - Wpływał jednak w głąb wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa już kilka tygodni temu - dodał minister.

Healey oznajmił, że "statek zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli".

- Wysłaliśmy fregatę Royal Navy i samoloty RAF, aby monitorować i śledzić każdy ruch tego statku. W tym czasie Jantar kierował lasery w stronę naszych pilotów - przekazał Healey.

W jego opinii "działania Rosji są bardzo niebezpieczne". Przyznał, że jest to już drugi przypadek w tym roku, kiedy Jantar wpłynął na wody terytorialne Wielkiej Brytanii.

