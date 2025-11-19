Rosyjski statek szpiegowski w pobliżu Wielkiej Brytanii. "Widzimy was"
W pobliżu wód terytorialnych Wielkiej Brytanii zauważono rosyjski statek szpiegowski. Jednostka jest monitorowana przez brytyjską marynarkę i lotnictwo. - Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was i wiemy, co robicie - powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.
Fregata brytyjskiej marynarki wojennej (Royal Navy) oraz samoloty Królewskich Sił Powietrznych (RAF) monitorują ruch rosyjskiego statek szpiegowskiego Jantar, który znajduje się na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii - poinformował minister obrony tego kraju John Healey.
- Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy w tym tygodniu na południe, będziemy gotowi - podkreślił.
Rosja szpieguje u wybrzeży Wielkiej Brytanii
Jak wyjaśnił, "rosyjski statek szpiegowski Jantar znajduje się obecnie na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii, na północ od Szkocji". - Wpływał jednak w głąb wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa już kilka tygodni temu - dodał minister.
Healey oznajmił, że "statek zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli".
- Wysłaliśmy fregatę Royal Navy i samoloty RAF, aby monitorować i śledzić każdy ruch tego statku. W tym czasie Jantar kierował lasery w stronę naszych pilotów - przekazał Healey.
W jego opinii "działania Rosji są bardzo niebezpieczne". Przyznał, że jest to już drugi przypadek w tym roku, kiedy Jantar wpłynął na wody terytorialne Wielkiej Brytanii.