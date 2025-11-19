Rosyjski statek szpiegowski w pobliżu Wielkiej Brytanii. "Widzimy was"

Dawid Kryska

Dawid Kryska

W pobliżu wód terytorialnych Wielkiej Brytanii zauważono rosyjski statek szpiegowski. Jednostka jest monitorowana przez brytyjską marynarkę i lotnictwo. - Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was i wiemy, co robicie - powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.

Rosyjski statek szpiegowski Jantar
Rosyjski statek szpiegowski JantarStefan Rousseau / PA Images / ForumAgencja FORUM

Fregata brytyjskiej marynarki wojennej (Royal Navy) oraz samoloty Królewskich Sił Powietrznych (RAF) monitorują ruch rosyjskiego statek szpiegowskiego Jantar, który znajduje się na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii - poinformował minister obrony tego kraju John Healey.

Zobacz również:

Rosyjski mały okręt rakietowy Amur
Świat

Rosyjski okręt rakietowy przebazowany. Skierowano go na Bałtyk

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    - Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy w tym tygodniu na południe, będziemy gotowi - podkreślił.

    Rosja szpieguje u wybrzeży Wielkiej Brytanii

    Jak wyjaśnił, "rosyjski statek szpiegowski Jantar znajduje się obecnie na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii, na północ od Szkocji". - Wpływał jednak w głąb wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa już kilka tygodni temu - dodał minister.

    Healey oznajmił, że "statek zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli".

    Zobacz również:

    Rosyjski okręt desantowy blokuje szlak żeglugowy w pobliżu Niemiec (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Rosyjski okręt w pobliżu Niemiec. Blokuje ważny szlak

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

      - Wysłaliśmy fregatę Royal Navy i samoloty RAF, aby monitorować i śledzić każdy ruch tego statku. W tym czasie Jantar kierował lasery w stronę naszych pilotów - przekazał Healey.

      W jego opinii "działania Rosji są bardzo niebezpieczne". Przyznał, że jest to już drugi przypadek w tym roku, kiedy Jantar wpłynął na wody terytorialne Wielkiej Brytanii.

      Zobacz również:

      Amerykańskie bombowce B-52 wykonują loty nad Morzem Bałtyckim
      Świat

      Potężne bombowce nad Morzem Bałtyckim. Rosja odpowiada

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      Dywersja na torach. Ociepa w ''Graffiti'': Kompromitacja służb, że dopuszczono do aktu sabotażuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze