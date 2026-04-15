Rosyjski statek dotarł do Izraela. Kijów oburzony, powodem towar

Anna Nicz

Anna Nicz

Rosyjski masowiec Abińsk zawinął do izraelskiej Hajfy z ładunkiem ponad 43 tys. ton pszenicy. Według Ukrainy została ona skradziona z okupowanych terenów. - Izrael nie byłby zadowolony, gdybyśmy zaczęli kupować od Iranu - powiedział ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Masowiec o zielono-czerwonym kadłubie opuszcza port, z prawej fragment ekranu z mapą śledzenia statków
Masowiec ruszył z portu w Hajfiemarinetraffic.com123RF/PICSEL

Władze Ukrainy protestują przeciwko przyjęciu w izraelskim porcie Hajfa rosyjskiego masowca, który według Kijowa przewozi skradzione na okupowanych terenach zboże.

"Pływający pod rosyjską banderą Abińsk zawinął do portu w Hajfie 12 kwietnia z ładunkiem ponad 43 tys. ton pszenicy z terenów Ukrainy, znajdujących się pod rosyjską okupacją" - poinformowała dziennikarka Kateryna Jareśko z projektu SeaKrime, który śledzi nielegalną działalność rosyjskich statków.

Dodała, że jednostka została załadowana ukraińskim zbożem w rosyjskim porcie Kawkaz w Cieśninie Kerczeńskiej.

Z informacji serwisu marinetraffic.com wynika, że Abińsk wyruszył w środę z Hajfy.

Rosyjski statek w Hajfie. "Naruszenie prawa międzynarodowego"

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował, że rozmawiał we wtorek ze swoim izraelskim odpowiednikiem Gideonem Saarem m.in. o sprawie rosyjskiego statku. - Nie można pozwolić na ten nielegalny handel skradzionymi dobrami - podkreślił.

Rosjanie uderzyli w dwa statki pod zagraniczną banderą. Są ranni
Wojna w Ukrainie

Rosjanie zaatakowali zagraniczne statki. Były załadowane zbożem

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

- Izrael nie byłby zadowolony, gdybyśmy zaczęli kupować od Iranu - powiedział ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk portalowi "Times of Israel".

Dodał, że władze izraelskie były już wcześniej informowane o sprawie. - To jawne naruszenie prawa międzynarodowego i umów dwustronnych - zaznaczył ukraiński ambasador.

"Times of Israel" dodał, że Ukraina domaga się od Izraela zatrzymania jednostki w porcie do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Z powodu wojny na Bliskim Wschodzie handel morski jest zakłócony, nie jest więc jasne, czy zboże było przeznaczone dla Izraela, czy dla innego państwa - zauważył serwis Kyiv Post.

Ta sprawa może zostać uznana za naruszenie amerykańskich i międzynarodowych sankcji, nałożonych na Rosję i jej omijające restrykcje statki, co może być wyzwaniem dla izraelskiej dyplomacji - skomentował portal dziennika "Jerusalem Post".

Sankcje na Rosję. Ostrożne stanowisko Izraela

Kijów od dawna walczy z prowadzonym przez Rosję eksportem zboża, uzyskiwanego z okupowanych terytoriów. Według Sybihy w 2025 r. Rosja sprzedała na międzynarodowych rynkach ok. 2 mln ton ukraińskiego zboża.

Rosja zaatakowała infrastrukturę cywilną w portach w obwodzie odeskim
Wojna w Ukrainie

Rosja uderzyła w ukraińskie porty. Trafiono dwa cywilne statki

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

Po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Izrael nie przyłączył się do zachodnich sankcji, ale oficjalnie potępił inwazję. Mimo próśb Kijowa władze w Jerozolimie nie przekazały Ukrainie pomocy zbrojeniowej, lecz dostarczały pomoc humanitarną.

To ostrożne stanowisko tłumaczono m.in. izraelskimi interesami bezpieczeństwa w związku z wpływami Moskwy na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował w ostatnich tygodniach, że Rosja wspiera wywiadowczo Iran w jego atakach na cele w Izraelu i na Bliskim Wschodzie.

Biuro premiera Izraela Binjamina Netanjahu zabiegało w ostatnich dniach o rozmowę z Zełenskim, ale strona ukraińska jak na razie odmawiała - przekazał "Times of Israel", powołując się na źródła z obu państw.

SBU zatrzymała statek rosyjskiej "floty cieni". Nowe doniesienia ukraińskich mediów. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

Brawurowa akcja ukraińskich służb. Statek "floty cieni" zatrzymany

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz
"Pomocnictwo jest karane". Żurek podjął ruchy ws. ludzi prezydentaPolsat NewsPolsat News

