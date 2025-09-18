Prezydent Nawrocki w rozmowie z francuskim kanałem LCI mówił m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Polski ze strony sojuszników z NATO. W wypowiedzi pojawił się wątek broni jądrowej.

- Być może za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale jeśli zapytanie mnie, czy Polska powinna uczestniczyć w programie Nuclear Sharing, oczywiście odpowiem, że tak. Jako prezydent RP chcę zrobić wszystko, co da Polsce gwarancje bezpieczeństwa - stwierdził.

Polska w programie Nuclear Sharing? Jednoznaczny głos z Rosji

Na słowa polskiego prezydenta zareagował rosyjski senator Aleksiej Puszkow. Propagandysta we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych zapewnił, że nuklearne ambicje Polski są odbierane negatywnie przez sojuszników.

"Uważam, że Nawrocki albo nie rozumie, o czym mówi, albo celowo wprowadza Polaków w błąd. Nikt nie pozwoli Polsce na rozwój własnej broni jądrowej" - przekonuje.

Według Puszkowa, nawet jeśli kraje Zachodu i Stany Zjednoczone zdecydują się dołączyć Polskę do programu Nuclear Sharing, to decyzje o użyciu broni jądrowej nie będą podejmowane przez Warszawę.

"Jeśli taka broń zostanie rozmieszczona na terytorium Polski, nie doprowadzi to do uzyskania przez Polskę własnego, narodowego potencjału nuklearnego. Klucz do użycia takiej broni, decyzje o jej przemieszczaniu i kontrola nad nią pozostaną w rękach innego mocarstwa" - napisał.

"Nadmierne ambicje historyczne były zgubą Polski. Wtedy była to tragedia narodowa, ale dziś to wszystko wygląda jak farsa" - podsumował rosyjski senator.

Prośba o zestrzeliwanie dronów nad Ukrainą. Szef MSZ w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Uważam, że warto to rozważyć Polsat News Polsat News