Rosyjski samolot zwiadowczy w pobliżu Alaski. Amerykanie ruszyli do akcji

Jak poinformowało Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, we wtorek w pobliżu Alaski wykryto rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Maszyna wkroczyła do alaskańskiej strefy ADIZ (strefa identyfikacji obrony powietrznej - przyp. red.), która oddziela przestrzeń powietrzną USA i Rosji. W związku z zaistniałą sytuacją amerykańskie siły postanowiły przechwycić samolot.

Dowództwo USA postanowiło wysłać do akcji samolot E-3, dwa myśliwce F-16 oraz tankowiec KC-135. W oficjalnym komunikacie przekazano, że rosyjska maszyna pozostała poza przestrzenią powietrzną USA i Kanady.

"Takie działania Rosji w alaskańskiej strefie ADIZ mają miejsce regularnie i nie są postrzegane jako zagrożenie" - przekazano w komunikacie.

Podkreślono przy tym, że każdy samolot, który wkroczy do strefy ADIZ wymaga natychmiastowej identyfikacji "w interesie bezpieczeństwa narodowego".

"NORAD (Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej - przyp. red.) wykorzystuje wielopoziomową sieć obronną składającą się z satelitów, radarów naziemnych i powietrznych oraz samolotów myśliwskich do wykrywania i śledzenia samolotów oraz informowania o odpowiednich działaniach. NORAD pozostaje gotowy do zastosowania szeregu opcji reagowania w obronie Ameryki Północnej" - podkreślono.

Rosyjskie bombowce nad Morzem Barentsa. "W zgodności z przepisami"

Pod koniec sierpnia rosyjskie ministerstwo obrony informowało z kolei, że nad neutralnymi wodami Morza Barentsa przeprowadzono lot bombowców strategicznych Tu-95MS. "Lot trwał ponad cztery godziny" - przekazano.

"Eskortę zapewniały myśliwce Su-33 Marynarki Wojennej, a na niektórych etapach (...) myśliwce innych państw" - dodał resort.

"Wszystkie loty samolotów Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi użytkowania przestrzeni powietrznej" - zaznaczono.

Samoloty strategiczne Tu-95MS zostały przyjęte do służby w rosyjskiej armii w 1983 r. Po 2010 r. zostały one przystosowane do przenoszenia maksymalnie ośmiu pocisków Ch-101/102. Są to pociski manewrujące powietrze-ziemia z głowicą konwencjonalną lub jądrową.

