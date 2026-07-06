W skrócie Brytyjskie myśliwce przechwyciły na północnym Atlantyku rosyjski samolot patrolowy Tu-142, który zbliżał się do lotniskowca NATO i zrzucał boje sonarowe.

Przekazano, że rosyjski samolot przelatywał blisko lotniskowca HMS Prince of Wales i nie odpowiadał na sygnały brytyjskich pilotów.

Do przechwycenia wykorzystano dwa myśliwce F-35.

Tu-142 jest samolotem dalekiego rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych używanym obecnie wyłącznie przez Rosję.

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"Podczas działań na Morzu Norweskim w ramach operacji Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski morski samolot patrolowy Bear-F" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek komunikacie brytyjskiego resortu obrony.

Jak wynika z treści oświadczenia, do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek.

Ministerstwo przekazało, że rosyjski samolot przelatywał nisko i "bez potrzeby blisko lotniskowca HMS Prince of Wales", zrzucił liczne boje sonarowe i nie odpowiadał na sygnał brytyjskich pilotów.

Rosyjski samolot blisko lotniskowca NATO. "Nieprofesjonalna aktywność"

"Ta aktywność była niebezpieczna i nieprofesjonalna" - dodano w oświadczeniu. Tu-142 został przechwycony i eskortowany przez dwa myśliwce F-35.

Jak podkreślono w komunikacie, brytyjska grupa uderzeniowa została skierowana na północny Atlantyk w celu wzmocnienia obecności NATO na tym obszarze.

Już wcześniej obserwowano tam bowiem wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa oraz marynarki wojennej, co wzbudzało zaniepokojenie wśród państw Sojuszu.

Incydent na Atlantyku. Myśliwce F-35 przechwyciły rosyjski samolot

Użyte do przechwycenia F-35 to nowoczesne myśliwce piątej generacji produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika.

F-35 wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.

Przechwycony Tu-142 to z kolei samolot dalekiego rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych, którego historia sięga czasów ZSRR. Maszyna jest produkowana od lat 70. XX w., a bazę dla tej konstrukcji stanowił bombowiec strategiczny Tu-95.

Obecnie jedynym aktywnym użytkownikiem tych samolotów jest Rosja. Po rozpadzie ZSRR dwa egzemplarze Tu-142 posiadała również Ukraina, jednak uznano je za niezdatne do służby. Kilka sztuk posiadały też Indie, które w 2017 roku wycofały je z eksploatacji.





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