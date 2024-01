Rosyjski samolot zniknął z radarów. Sprzeczne komunikaty

Rosyjski samolot francuskiej produkcji zniknął z radarów nad Afganistanem. Urzędy - ten rosyjski, jak i afgański - wydają sprzeczne komunikaty, co do maszyny. Wiadomo jednak, że na pokładzie było sześć osób. Z racji ukształtowania terenu służby wciąż nie dotarły na miejsce wypadku. Ma to zająć co najmniej 12 godzin.