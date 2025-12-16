Rosyjski samolot rozpadł się w powietrzu. W sieci krąży nagranie
W sieci pojawiło się nagranie, prezentujące moment katastrofy rosyjskiego samolotu An-22. Na wideo widać, jak maszyna radzieckiej konstrukcji rozpada się na pół, a następnie spada na ziemię. W wyniku zdarzenia zginęło siedmiu członków załogi. Resort obrony Rosji przekazywał, że samolot rozbił się podczas "rutynowego lotu próbnego po naprawie".
- W obwodzie iwanowskim doszło do katastrofy rosyjskiego samolotu An-22 podczas rutynowego lotu próbnego.
- Na opublikowanym w sieci nagraniu widać moment rozpadu maszyny i jej upadek, który zakończył się śmiercią siedmiu członków załogi.
- Samolot miał zostać wycofany z użytku w 2024 roku.
Do wypadku lotniczego doszło 9 grudnia rano w obwodzie iwanowskim, niedaleko Moskwy, w pobliżu zbiornika Uwodskoje.
Jako pierwszy informację o katastrofie podał państwowy kanał telewizyjny Rossija. Później zdarzenie potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Obrony.
Katastrofa An-22 w Rosji. Pojawiło się nagranie
Na opublikowanym nagraniu w mediach społecznościowych widać, jak maszyna rozpada się na dwie części i uderza o ziemię.
Kanał NEXTA Polska, który opublikował wideo na platformie X, przypomina, że rosyjskie MON zapowiadało wycofanie wszystkich maszyn An-22 ze służby w 2024 roku. Miały one trafić do magazynów albo na części.
Przypomnijmy, że na pokładzie wojskowego An-22 było siedem osób. Żadna z nich nie przeżyła katastrofy. Rosyjski resort obrony przekazał, że samolot rozbił się podczas rutynowego lotu próbnego po naprawie, a do katastrofy doszło na niezamieszkanym terenie.
Katastrofa w Rosji. Rozbił się wojskowy samolot
Niedługo po katastrofie lokalne media przekazywały, że samolot rozbił się w pobliżu zbiornika Uwodskoje. Na wodzie miały unosić się części zniszczonej maszyny.
Źródło, na które powoływał się wówczas dziennik "Izwiestia", informowało, że samolot spadł około 150 m od brzegu. W tym miejscu zbiornik ma około pięciu metrów głębokości.
TVP Info dodaje, że model An-22, który uległ katastrofie, powstał w 1977 roku. W ostatnich latach głównie stał nieużywany w hangarze.
"An-22 to największy na świecie samolot turbośmigłowy, zaprojektowany do transportu broni, sprzętu wojskowego i wojsk na duże odległości" - wyjaśniał po katastrofie serwis Meduza.
