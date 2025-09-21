Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Wystartowały niemieckie myśliwce

Artur Pokorski

Dwa niemieckie myśliwce przejęły w niedzielę rano nad wodami Morza Bałtyckiego rosyjski samolot. Maszyna była eskortowana aż do przejęcia jej przez szwedzkie samoloty bojowe.

Niemiecki myśliwiec wielozadaniowy Eurofighter Typhoon
Niemiecki myśliwiec wielozadaniowy Eurofighter Typhoon

Reuters, powołując się na komunikat niemieckich sił powietrznych, przekazał, że w niedzielę rano w bazie Rostock-Laage poderwane zostały dwa myśliwce Eurofighter Typhoon, które przejęły rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim.

Maszyna poruszała się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, ale jak podaje "Die Zeit", początkowo nie można było jej zidentyfikować, poruszała się bez planu lotu, a z załogą nie było kontaktu radiowego.

Okazało się, że to Ił-20M, czyli rosyjski samolot rozpoznawczy. Niemieckie myśliwce eskortowały go, aż do momentu przejęcia przez szwedzkie Gripeny.

Rosja - NATO. Seria prowokacji w przestrzeni powietrznej

Sytuacja między Federacją Rosyjską a NATO pozostaje bardzo napięta, po serii rosyjskich prowokacji w przestrzeni powietrznej państw sojuszu.

W piątek nad Estonią pojawiły się trzy rosyjskie myśliwce przechwytujące MiG-31, które pozostawały w przestrzeni powietrznej tego kraju przez 12 minut.

Tego samego dnia strona polska przekazała, że rosyjskie samoloty wykonały prowokacyjny manewr nad Bałtykiem.

    "Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy" - podała w piątek wieczorem w serwisie X Straż Graniczna.

    O zajściu poinformowane zostały Siły Zbrojne RP i inne służby. W przypadku tego incydentu Rosjanie nie przekroczyli polskiej granicy.

    Rosyjskie drony nad Polską. Znaleziono kolejne szczątki

    W nocy z 9 na 10 września doszło do bezprecedensowego wtargnięcia w przestrzeń powietrzą Polski rosyjskich dronów. Według oficjalnych informacji doszło do 21 naruszeń.

    Trzy bezzałogowce zostały zestrzelone przez holenderskie F-35 i polskie F-16.

      Do tej pory w kilku województwach znaleziono szczątki ponad 20 dronów. "Służby MSWiA - Policja i Państwowa Straż Pożarna - podjęły czynności w związku ze znalezieniem czterech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych na terenie Polski" - przekazał resort w niedzielnym komunikacie.

