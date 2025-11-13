Rosyjski raper z zakazem wjazdu na Litwę. Mówił o Putinie i wojnie

Dorota Hilger

Rosyjski raper Morgenshtern otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Litwy na okres 10 lat. Tamtejsze władze uznały, że mężczyzna stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ze względu na swoje poglądy w kwestii wojny w Ukrainie. Morgenshtern miał wystąpić w Wilnie końcem listopada.

Rosyjski raper Morgenshtern otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Litwy. Zawnioskował o to mer Wilna
Rosyjski raper Morgenshtern otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Litwy. Zawnioskował o to mer WilnaWizyta u Gordona / YouTube / SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOWAFP

  • Rosyjski raper Morgenshtern otrzymał 10-letni zakaz wjazdu na Litwę ze względu na swoje kontrowersyjne poglądy dotyczące wojny w Ukrainie.
  • Decyzja o zakazie została podjęta na wniosek mera Wilna, który podkreślił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy.
  • Artysta znany jest z niejednoznacznych wypowiedzi na temat Krymu i Putina, choć w ostatnich latach publicznie krytykował rosyjskie władze.
Decyzja o zakazie wjazdu dla 27-letniego Aliszera Walejewa, szerzej znanego pod pseudonimem Morgenshtern, zapadła na wniosek mera Wilna Valdasa Benkunskasa.

Polityk zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy z prośbą o wpisanie artysty na listę "osób niepożądanych" we wrześniu. Rosjanin miał wystąpić w litewskiej stolicy 29 listopada.

- Nie mogę siedzieć bezczynnie i przyglądać się, jak artysta, który nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: do kogo należy Krym, który publicznie wyraża swój szacunek dla Putina i który został wpisany na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, przyjeżdża do Wilna - powiedział mer.

Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie Morgenshtern dwukrotnie występował w Wilnie. Aktualnie raper odbywa trasę koncertową po Europie. W piątek ma wystąpić w Paryżu.

    Litwa. Rosyjski raper Morgenshtern z zakazem wjazdu

    Jak informuje Politico, Rosjanin znany jest z kontrowersyjnych komentarzy, które wzbudziły zastrzeżenia tak rosyjskich, jak i litewskich władz.

    Raper w 2020 roku powiedział, że Putin jest "twardzielem", ale odmówił oceny jego politycznej przeszłości. Stwierdził jedynie, że nie ufa prezydentowi Rosji, ani żadnemu innemu politykowi.

    Rok później, w wywiadzie udzielonym ukraińskiemu dziennikarzowi, stwierdził z kolei, że "Krym należy do swoich mieszkańców". Powiedział również, że nie wiedział o sytuacji w Donbasie i nie czuł potrzeby interesowania się tym tematem.

    W późniejszych latach pojawiły się jednak także wypowiedzi, w których artysta krytykował postępowanie rosyjskich władz. Po tym, jak Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie, wezwał do zawarcia pokoju w jednym ze swoich teledysków.

    Rosyjskie służby prowadziły przeciw niemu śledztwo pod zarzutem handlu narkotykami, odwoływały jego koncerty i ostatecznie uznały go za "zagranicznego agenta". W efekcie Morgenshtern opuścił Rosję.

    Źródło: Politico

