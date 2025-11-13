W skrócie Rosyjski raper Morgenshtern otrzymał 10-letni zakaz wjazdu na Litwę ze względu na swoje kontrowersyjne poglądy dotyczące wojny w Ukrainie.

Decyzja o zakazie została podjęta na wniosek mera Wilna, który podkreślił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy.

Artysta znany jest z niejednoznacznych wypowiedzi na temat Krymu i Putina, choć w ostatnich latach publicznie krytykował rosyjskie władze.

Decyzja o zakazie wjazdu dla 27-letniego Aliszera Walejewa, szerzej znanego pod pseudonimem Morgenshtern, zapadła na wniosek mera Wilna Valdasa Benkunskasa.

Polityk zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy z prośbą o wpisanie artysty na listę "osób niepożądanych" we wrześniu. Rosjanin miał wystąpić w litewskiej stolicy 29 listopada.

- Nie mogę siedzieć bezczynnie i przyglądać się, jak artysta, który nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: do kogo należy Krym, który publicznie wyraża swój szacunek dla Putina i który został wpisany na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, przyjeżdża do Wilna - powiedział mer.

Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie Morgenshtern dwukrotnie występował w Wilnie. Aktualnie raper odbywa trasę koncertową po Europie. W piątek ma wystąpić w Paryżu.

Jak informuje Politico, Rosjanin znany jest z kontrowersyjnych komentarzy, które wzbudziły zastrzeżenia tak rosyjskich, jak i litewskich władz.

Raper w 2020 roku powiedział, że Putin jest "twardzielem", ale odmówił oceny jego politycznej przeszłości. Stwierdził jedynie, że nie ufa prezydentowi Rosji, ani żadnemu innemu politykowi.

Rok później, w wywiadzie udzielonym ukraińskiemu dziennikarzowi, stwierdził z kolei, że "Krym należy do swoich mieszkańców". Powiedział również, że nie wiedział o sytuacji w Donbasie i nie czuł potrzeby interesowania się tym tematem.

W późniejszych latach pojawiły się jednak także wypowiedzi, w których artysta krytykował postępowanie rosyjskich władz. Po tym, jak Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie, wezwał do zawarcia pokoju w jednym ze swoich teledysków.

Rosyjskie służby prowadziły przeciw niemu śledztwo pod zarzutem handlu narkotykami, odwoływały jego koncerty i ostatecznie uznały go za "zagranicznego agenta". W efekcie Morgenshtern opuścił Rosję.

