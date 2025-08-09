Ukraina Rosja
Rosyjski polityk wietrzy spisek przed spotkaniem Trumpa z Putinem. "Prowokacje"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Niektóre kraje podejmą "tytaniczny wysiłki", aby zakłócić spotkanie, które Donald Trump zapowiedział z Władimirem Putinem - uważa wysłannik Rosji ds. inwestycji Kirył Dmitrijew. Wskazał, że "szykowane mogą być dezinformacja i prowokacje". Amerykański prezydent ogłosił, że porozmawia z rosyjskim przywódcą 15 sierpnia na Alasce.

Rosyjski wysłannik Kirył Dmitrijew mówi o "prowokacjach" przed spotkaniem Trump - Putin
W skrócie

  • Donald Trump ogłosił spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia, gdzie głównym tematem ma być możliwość zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
  • Rosyjski wysłannik Kirył Dmitrijew ostrzega przed zakłóceniami ze strony niektórych krajów i sugeruje, że mogą pojawić się prowokacje i dezinformacja mająca na celu zakłócenie rozmów.
  • Porozumienie pokojowe może wymagać od Ukrainy oddania części terytorium, czemu sprzeciwiają się niektóre kraje europejskie, jak i sam Kijów.
Prezydent USA Donald Trump mówił, że Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia o zawieszeniu broni, które mogłoby rozwiązać trwający trzy i pół roku konflikt - informuje agencja Reutera.

Jak czytamy, treść porozumienia nie została jeszcze ogłoszona, ale może ono wymagać od Ukrainy oddania znacznej części terytorium - czemu sprzeciwia się wiele krajów europejskich.

Rosja ostrzega przed spotkaniem Trump - Putin. Mówią o "prowokacjach"

W związku z ewentualnym oporem Europy wobec żądań Moskwy rosyjski wysłannik ds. inwestycji Kirył Dmitrijew oskarżył państwa - nie wymieniając ich jednak z nazwy - o "dążenie do przedłużania wojny".

"Niewątpliwie wiele krajów zainteresowanych kontynuowaniem konfliktu dołoży wszelkich starań, aby zakłócić planowane spotkanie prezydenta Putina z prezydentem Trumpem" - oświadczył rosyjski polityk na Telegramie, dodając, że pisząc o rzekomych działaniach, ma na myśli "prowokacje i dezinformację".

Dmitriew nie sprecyzował, o jakie kraje mu chodzi, ani jakiego rodzaju "prowokacje" miałyby one zastosować.

    Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem. "Ewidentnie trudny proces"

    W piątek w czasie konferencji prasowej w Białym Domu prezydent USA Donald Trump mówił, że w ramach porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą należy spodziewać się "pewnej wymiany terytoriów".

    Potem prezydent USA ogłosił, że 15 sierpnia spotka się z Władimirem Putinem na Alasce. Kreml potwierdził te informacje, nazywając wybór miejsca "całkiem logicznym".

    Według doradcy Putina Jurija Uszakowa przywódcy "skoncentrują się na omówieniu opcji osiągnięcia długoterminowego, pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego". - To będzie ewidentnie trudny proces, ale zaangażujemy się w niego aktywnie i energicznie - dodał.

    Źródło: Reuters

