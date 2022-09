Rosyjski polityk: Polska istnieje dziś tylko dzięki naszemu krajowi

"Oświadczenie prezydenta Polski rehabilituje faszyzm, obraża pamięć naszych dziadków i pradziadków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość narodu polskiego" - napisał Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, odnosząc się do słów prezydenta Andrzej Dudy w sprawie reparacji wojennych od Rosji. "Polska istnieje dziś jako państwo tylko dzięki naszemu krajowi" - dodał.

