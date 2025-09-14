W skrócie Rosyjska fregata wystrzeliła rakietę Cyrkon, niszcząc pozorowany cel na Morzu Barentsa podczas ćwiczeń Zapad 2025 - podał tamtejszy resort.

W manewrach z Białorusią brały udział także myśliwce Su-34.

Rosjanie podkreślają skuteczność nowoczesnych pocisków Cyrkon, które według Putina osiągają prędkość dziewięciokrotnie większą od dźwięku i mogą razić cele oddalone o ponad 1000 km.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wspólne ćwiczenia Rosji i Białorusi Zapad 2025 rozpoczęły się 12 września. Ich celem - jak twierdzą Moskwa i Mińsk - jest poprawa dowodzenia i koordynacji wojskowej w przypadku ataku na Rosję lub Białoruś.

Zapad 2025. Rosja chwali się użyciem rakiet Cyrkon i Ural

W niedzielę rosyjskie Ministerstwo Obrony udostępniło nagranie z wystrzelenia z fregaty "Admirał Gołowko", należącej do Floty Północnej, hipersonicznego pocisku rakietowego Cyrkon. Rakietę skierowano we "wrogi" cel na Morzu Barentsa - głosi komunikat rosyjskiego resortu.

Na nagraniu widać moment wystrzelenia pocisku i lecącą rakietę.

"Cel został zniszczony w wyniku bezpośredniego trafienia" - czytamy w oświadczeniu.

Strona rosyjska w propagandowych komunikatach podała, że w ćwiczeniach brały udział także samoloty myśliwsko-bombowe Su-34, które ćwiczyły ostrzeliwanie celów naziemnych.

Rosyjski resort chwali się również użyciem rakiety Uran.

W oświadczeniu czytamy, że dywizjon rakietowego systemu obrony wybrzeża "Bal" z nadbrzeżnej jednostki rakietowej Floty Północnej użył pocisku do trafienia w oddział pozorowanych okrętów wroga w Arktyce, przy granicy z Norwegią - jak podano - na wybrzeżu Półwyspu Rybackiego, odnodze Półwyspu Kolskiego.

"Cel został skutecznie trafiony" - przekazał resort.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Wojna w Ukrainie. Rosjanie użyli już pocisku Cyrkon

Agencja Unian przypomniała, że w 2019 roku Władimir Putin twierdził, że Cyrkon może poruszać się z prędkością dziewięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i razić cele na morzu i lądzie w odległości ponad 1000 km.

Według rosyjskich mediów masa głowicy bojowej pocisku wynosi około 300-400 kg.

21 sierpnia Rosjanie zaatakowali Sumy pociskiem nieznanego typu. Później, na podstawie analizy odłamków, ustalono, że był to pocisk typu Cyrkon.

Źródła: Unian, Interia

List Trumpa do krajów NATO. Wipler: Nie dać się USA wciągnąć w wojnę cłową z Chinami Polsat News Polsat News