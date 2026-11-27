W skrócie
- Portugalska policja zatrzymała pięciu obcokrajowców podejrzanych o porwanie rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Gordiejewa, który zaginął we wrześniu 2025 roku.
- Służby kryminalne w Lizbonie przekazały, że uprowadzony opozycjonista został najprawdopodobniej zamordowany, choć miejsca ukrycia jego zwłok dotąd nie ustalono.
- Na trop grupy przestępczej śledczy wpadli po tym, jak udaremniono kolejną próbę porwania, tym razem wymierzoną w obywatela Ukrainy przebywającego w Portugalii.
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Jak wynika z informacji portugalskich służb, wszyscy mężczyźni zatrzymani w sprawie porwania rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Gordiejewa to obcokrajowcy. Dodano, że specjalizowali się w porwaniach, a co najmniej jeden z nich jest Rosjaninem.
Przedstawiciele policji kryminalnej oraz prokuratury generalnej w Lizbonie przekazali mediom, że po uprowadzeniu Gordiejew został najprawdopodobniej zamordowany. Nie wiadomo, gdzie zostały ukryte jego zwłoki.
Portugalia. Zatrzymano pięciu domniemanych porywaczy rosyjskiego opozycjonisty
Rosyjski designer, który w mediach społecznościowych często krytykował reżim przywódcy Rosji Władimira Putina, zaginął nagle we wrześniu 2025 r. w pobliżu metra Saldanha, w centrum Lizbony.
Ostatni raz był widziany, kiedy udawał się na spotkanie w celu zakupu kryptowalut. Z zapisu ulicznych kamer wynika, że wsiadł do samochodu w pobliżu stacji metra Saldanha.
Według powołującej się na portugalską policję telewizji CMTV na trop grupy przestępczej śledczy natrafili niedawno w następstwie udaremnionej próby porwania na terytorium Portugalii obywatela Ukrainy.
Gordiejew nie tylko publicznie krytykował putinowską Rosję, ale aktywnie działał też na rzecz opozycjonistów uciekających z tego kraju do Portugalii. Miał im m.in. pomagać w legalizowaniu ich pobytu w tym kraju.