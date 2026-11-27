W skrócie Portugalska policja zatrzymała pięciu obcokrajowców podejrzanych o porwanie rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Gordiejewa, który zaginął we wrześniu 2025 roku.

Służby kryminalne w Lizbonie przekazały, że uprowadzony opozycjonista został najprawdopodobniej zamordowany, choć miejsca ukrycia jego zwłok dotąd nie ustalono.

Na trop grupy przestępczej śledczy wpadli po tym, jak udaremniono kolejną próbę porwania, tym razem wymierzoną w obywatela Ukrainy przebywającego w Portugalii.

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Jak wynika z informacji portugalskich służb, wszyscy mężczyźni zatrzymani w sprawie porwania rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Gordiejewa to obcokrajowcy. Dodano, że specjalizowali się w porwaniach, a co najmniej jeden z nich jest Rosjaninem.

Przedstawiciele policji kryminalnej oraz prokuratury generalnej w Lizbonie przekazali mediom, że po uprowadzeniu Gordiejew został najprawdopodobniej zamordowany. Nie wiadomo, gdzie zostały ukryte jego zwłoki.

Portugalia. Zatrzymano pięciu domniemanych porywaczy rosyjskiego opozycjonisty

Rosyjski designer, który w mediach społecznościowych często krytykował reżim przywódcy Rosji Władimira Putina, zaginął nagle we wrześniu 2025 r. w pobliżu metra Saldanha, w centrum Lizbony.

Ostatni raz był widziany, kiedy udawał się na spotkanie w celu zakupu kryptowalut. Z zapisu ulicznych kamer wynika, że wsiadł do samochodu w pobliżu stacji metra Saldanha.

Według powołującej się na portugalską policję telewizji CMTV na trop grupy przestępczej śledczy natrafili niedawno w następstwie udaremnionej próby porwania na terytorium Portugalii obywatela Ukrainy.

Gordiejew nie tylko publicznie krytykował putinowską Rosję, ale aktywnie działał też na rzecz opozycjonistów uciekających z tego kraju do Portugalii. Miał im m.in. pomagać w legalizowaniu ich pobytu w tym kraju.



