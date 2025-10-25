W skrócie Rosyjski okręt desantowy Aleksandr Szabalin zakotwiczył w pobliżu niemieckiego wybrzeża, blokując ważny szlak żeglugowy.

Obecność statku budzi niepokój i jest monitorowana przez niemieckie i duńskie służby, choć jednostka nie narusza przepisów międzynarodowych.

Incydent z rosyjskim okrętem jest powiązany z utrudnieniami dla żeglugi handlowej i naukowej oraz z wcześniejszym zdarzeniem z dronem nad Danią.

Duży okręt desantowy rosyjskiej Floty Bałtyckiej Aleksandr Szabalin od kilku dni zakotwiczony jest w pobliżu wejścia do Zatoki Lubeckiej, nieopodal niemieckiego wybrzeża.

Według dziennika "Kieler Nachrichten", jego obecność blokuje ważny szlak żeglugowy łączący Morze Bałtyckie z Morzem Północnym.

Morze Bałtyckie. Okręt widoczny z niemieckiego wybrzeża

Rosyjska jednostka wpłynęła w ten rejon 19 października i zatrzymała się w taki sposób, że utrudnia ruch statków handlowych przez cieśninę Bełt Fehmarn.

Okręt jest dobrze widoczny z niemieckiej wyspy Fehmarn, co od kilku dni przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i służb morskich.

Na miejscu sytuację monitorują niemiecki patrolowiec Bamberg oraz duński statek patrolowy. Z kolei niemiecka marynarka wojenna wysłała z Kilonii okręt pomocniczy Werra, aby wzmocnić obserwację rosyjskiej jednostki.

Rosyjski okręt na Bałtyku. Nie narusza przepisów, ale wzbudza niepokój

Jak poinformowała niemiecka policja, Aleksandr Szabalin przebywa poza wodami terytorialnymi Niemiec, dlatego nie doszło do naruszenia prawa krajowego ani międzynarodowych przepisów żeglugowych. Mimo to obecność rosyjskiego okrętu w tak newralgicznym miejscu budzi obawy.

Według "Kieler Nachrichten" działania Rosjan zakłócają pracę rybaków oraz misji naukowych w tym rejonie. Statki badawcze Alkor i Littorina z Kilonii musiały zmienić swoje trasy, by uniknąć zbliżenia z jednostką wojenną.

Rosyjski okręt w pobliżu Danii. W tle incydent z dronem

Lokalne media przypominają, że z rosyjskim okrętem może być powiązany niedawny incydent z dronami, do którego doszło nad Danią.

W tym czasie Aleksandr Szabalin znajdował się w pobliżu Kopenhagi, jednak miał wyłączony system identyfikacyjny.

Obserwatorzy sugerują, że obecność rosyjskiego okrętu desantowego w pobliżu wybrzeży Niemiec może stanowić element działań rozpoznawczych lub próbę demonstracji siły w regionie Morza Bałtyckiego.

Źródła: "Kieler Nachrichten", militarnyi.com

