Rosyjski okręt rakietowy przebazowany. Skierowano go na Bałtyk
Rosyjski mały okręt rakietowy Amur został skierowany na Morze Bałtyckie - poinformował ukraiński portal Militarnyj. Wcześniej jednostka wchodziła w skład Floty Czarnomorskiej. Okręt posiada na swoim uzbrojeniu pociski manewrujące Kalibr.
W skrócie
- Rosyjski okręt rakietowy Amur został przebazowany z Morza Czarnego na Bałtyk, aby uniknąć zagrożenia ze strony ukraińskich dronów i pocisków.
- Jednostka Amur była wcześniej częścią Floty Czarnomorskiej i brała udział w atakach na infrastrukturę Ukrainy za pomocą pocisków Kalibr.
- Okręty typu Karakurt, do których należy Amur, mają małe rozmiary umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się na trasach śródlądowych.
Przebazowanie okrętu z bazy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym do Kronsztadu (baza Floty Bałtyckiej położona w pobliżu Petersburga - red.) odbyło się szlakiem wodnym prowadzącym przez terytorium Rosji, tj. rzekami i kanałami wodnymi.
Przebazowanie jest spowodowane zagrożeniem dla rosyjskich jednostek ze strony ukraińskich dronów nawodnych i pocisków manewrujących - podał portal Militarnyj.
Jednostki takie jak Amur, będące projektu 22800 Karakurt, mają na tyle małe rozmiary i zanurzenie, że są w stanie przemieszczać się szlakiem omijającym otwarte morze, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia komunikacji między akwenami morskimi otaczającymi Rosję.
Od 2024 roku okręt wchodził w skład Floty Czarnomorskiej i wykonywał zadania związane z wojną przeciw Ukrainie - odpalał pociski manewrujące Kalibr, używane do atakowania ukraińskiej infrastruktury krytycznej i energetycznej.
Inna jednostka tego typu, Askold, została poważnie uszkodzona w ukraińskim ataku rakietowym w listopadzie 2023 roku, prawdopodobnie przez pocisk manewrujący SCALP lub Storm Shadow.
Kolejny okręt, Cyklon, został zatopiony w porcie w Sewastopolu na skutek ataku siły Ukrainy z wykorzystaniem pocisków balistycznych ATACMS w maju 2024 roku.
Małe okręty rakietowe, korwety, typu Karakurt są produkowane przez Rosję od 2015 roku - zamówiono łącznie 20 takich jednostek. Mają wyporność ok. 850 ton i długość 67 metrów. Są uzbrojone w wyrzutnię pocisków manewrujących Kalibr (może odpalić do ośmiu pocisków tego typu), armatę kalibru 76 mm oraz zestaw przeciwlotniczy Pancyr-M lub podobny.