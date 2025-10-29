W skrócie Rosyjski okręt rakietowy Amur został przebazowany z Morza Czarnego na Bałtyk, aby uniknąć zagrożenia ze strony ukraińskich dronów i pocisków.

Jednostka Amur była wcześniej częścią Floty Czarnomorskiej i brała udział w atakach na infrastrukturę Ukrainy za pomocą pocisków Kalibr.

Okręty typu Karakurt, do których należy Amur, mają małe rozmiary umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się na trasach śródlądowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przebazowanie okrętu z bazy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym do Kronsztadu (baza Floty Bałtyckiej położona w pobliżu Petersburga - red.) odbyło się szlakiem wodnym prowadzącym przez terytorium Rosji, tj. rzekami i kanałami wodnymi.

Przebazowanie jest spowodowane zagrożeniem dla rosyjskich jednostek ze strony ukraińskich dronów nawodnych i pocisków manewrujących - podał portal Militarnyj.

Jednostki takie jak Amur, będące projektu 22800 Karakurt, mają na tyle małe rozmiary i zanurzenie, że są w stanie przemieszczać się szlakiem omijającym otwarte morze, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia komunikacji między akwenami morskimi otaczającymi Rosję.

Od 2024 roku okręt wchodził w skład Floty Czarnomorskiej i wykonywał zadania związane z wojną przeciw Ukrainie - odpalał pociski manewrujące Kalibr, używane do atakowania ukraińskiej infrastruktury krytycznej i energetycznej.

Rosja przekierowała okręt rakietowy. Obrał kierunek na Morze Bałtyckie

Inna jednostka tego typu, Askold, została poważnie uszkodzona w ukraińskim ataku rakietowym w listopadzie 2023 roku, prawdopodobnie przez pocisk manewrujący SCALP lub Storm Shadow.

Kolejny okręt, Cyklon, został zatopiony w porcie w Sewastopolu na skutek ataku siły Ukrainy z wykorzystaniem pocisków balistycznych ATACMS w maju 2024 roku.

Małe okręty rakietowe, korwety, typu Karakurt są produkowane przez Rosję od 2015 roku - zamówiono łącznie 20 takich jednostek. Mają wyporność ok. 850 ton i długość 67 metrów. Są uzbrojone w wyrzutnię pocisków manewrujących Kalibr (może odpalić do ośmiu pocisków tego typu), armatę kalibru 76 mm oraz zestaw przeciwlotniczy Pancyr-M lub podobny.

Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'' o zarzutach dla Ziobry: Musiał przyjść Żurek, bo zbyt cywilizowane metody stosował Bodnar Polsat News Polsat News