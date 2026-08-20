W skrócie Rosyjski okręt podwodny Chabarowsk rozpoczął pierwsze próby morskie na Morzu Białym, służąc do testowania nowego typu uzbrojenia.

Posejdon był prezentowany przez Władimira Putina jako autonomiczny pojazd podwodny z napędem jądrowym mogący przenosić głowicę nuklearną.

Jednostka Chabarowsk jest przeznaczona do przenoszenia i wystrzeliwania Posejdonów oraz posiada sześć wyrzutni.

Posejdon został zaprojektowany do niszczenia przybrzeżnych obiektów infrastruktury i może być wyposażony zarówno w głowicę nuklearną, jak i konwencjonalny ładunek.

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Posejdon jest stosunkowo nowym systemem uzbrojenia rozwijanym przez Rosję. Władimir Putin ogłosił go podczas orędzia w marcu 2018 roku, opisując broń jako autonomiczny pojazd podwodny napędzany reaktorem jądrowym, zdolny do przenoszenia głowicy nuklearnej.

Broń - opisywana przez The Insider mianem "nuklearnej supertorpedy" - ma mieć zasięg tysięcy kilometrów.

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Tajemniczy okręt Rosji. Chabarowsk rozpoczyna próby

Okręt podwodny Chabarowsk jest "pierwszym autoryzowanym nośnikiem Posejdonów" - pisze The Insider. Jak tłumaczy jednak portal Defence24, rosyjska marynarka wojenna ma już w swoich zasobach inny tego typu okręt. Chodzi o BS-329 Biełgorod.

Według nieoficjalnych informacji Chabarowsk ma sześć wyrzutni przeznaczonych do ich wystrzeliwania. Jak poinformowała agencja Unian, na początku tygodnia okręt rozpoczął swoje pierwsze próby morskie. Udał się w rejon Morza Białego, gdzie będzie przechodził testy przed wejściem do służby.

"Po próbach, prawdopodobnie w przyszłym roku, Chabarowsk dołączy do stacjonującej na Kamczatce Floty Pacyfiku Marynarki Wojennej Rosji" - wyjaśnia The Insider.

Superbroń Rosji ma niszczyć przybrzeżne cele

Unian tłumaczy, że Posejdon jest częścią rosyjskiej koncepcji superbroni - wyjątkowo zaawansowanych i potężnych systemów uzbrojenia, które mają zapewnić przewagę strategiczną i wzmocnić potencjał odstraszania nuklearnego.

Posejdon ma być zdolny do dyskretnego przemieszczania się pod wodą i niszczenia krytycznej infrastruktury przybrzeżnej - w szczególności baz morskich i portów. Może być wyposażony zarówno w głowicę nuklearną, jak i w konwencjonalny ładunek bojowy.

"Długość pojazdu szacuje się na około 20 metrów, co czyni go nieodpowiednim do rozmieszczenia na większości rosyjskich okrętów podwodnych i wymaga specjalnie przebudowanego lub zaprojektowanego nośnika" - dodaje agencja.

Źródła: UNIAN, The Insider



