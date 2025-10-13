W skrócie Rosyjski okręt podwodny Noworosyjsk miał doznać poważnej awarii systemu paliwowego na Morzu Śródziemnym, co według niektórych źródeł groziło wybuchem.

Francuska marynarka wojenna oraz NATO monitorowały okręt podczas jego ruchów w pobliżu wybrzeży Bretanii i poprzez kanał La Manche.

Rosyjska Flota Czarnomorska zaprzeczyła doniesieniom o awarii, określając je jako nieprawdziwe i wyjaśniła, że okręt odbywał planowy rejs międzyflotowy.

Końcem września kanał w mediach społecznościowych, który działa pod enigmatyczną nazwą "VChK-OGPU", rozpisywał się o problemach technicznych okrętu podwodnego Noworosyjsk.

Jednostka pełniła służbę bojową na Morzu Śródziemnym i - jak donoszą media - "rzekomo doznała uszkodzenia układu paliwowego, co spowodowało wyciek paliwa bezpośrednio do ładowni".

Awaria rosyjskiego okrętu na morzu? Jednostkę obserwowali Francuzi

Kanał na Telegramie opisywał, że paliwo zgromadzone w ładowni stanowi zagrożenie wybuchem, a w ocenie źródła, na które się powołano, jedynym wyjściem było "odpompowanie paliwa do morza".

O sytuacji rosyjskiego okrętu podwodnego rozpisywały się francuskie media. 9 października dowództwo morskie NATO wydało komunikat, w którym poinformowano o obserwacji Noworosyjska.

"Francuska fregata marynarki wojennej prowadzi obserwację podejść morskich Sojuszu, zaznaczając obecność rosyjskiego okrętu podwodnego operującego na powierzchni u wybrzeży Bretanii" - relacjonowano w czwartkowym wpisie.

Jak dodano, "NATO jest gotowe bronić naszego Sojuszu, zachowując stałą czujność i świadomość sytuacji na morzu po obu stronach Atlantyku".

Media donosiły o awarii. Flota Czarnomorska zaprzecza

Po kilku dniach do sytuacji odniosło się biuro prasowe Floty Czarnomorskiej. W wydanym komunikacie stwierdzono, że informacje o awarii jednostki "są nieprawdziwe".

"Załoga okrętu podwodnego odbywa obecnie planowe przejście międzyflotowe po zakończeniu misji w ramach stałej grupy zadaniowej Marynarki Wojennej Rosji na Morzu Śródziemnym" - głosiło oświadczenie, które cytowała agencja Interfax.

Ponadto rosyjska Flota Czarnomorska wskazała, że "zgodnie z międzynarodowymi przepisami żeglugi przejście okrętów podwodnych przez kanał La Manche odbywa się wyłącznie w pozycji nawodnej".

