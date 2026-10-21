Rosyjski myśliwiec rozbił się w obwodzie królewieckim. Potężna eksplozja

Dawid Szczyrbowski
Aleksandra Czurczak
Maria Literacka

Dawid Szczyrbowski, Aleksandra Czurczak, Maria Literacka

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Rosyjski myśliwiec Su-30 rozbił się w obwodzie królewieckim podczas zaplanowanego lotu szkoleniowego - potwierdził resort obrony w Moskwie. Informację podał portal Meduza. Nagranie z wypadku pojawiły się w mediach społecznościowych. Ukraiński serwis TSN przekazał, że stan przewiezionych do szpitala załogantów, którzy zdążyli się katapultować, jest stabilny.

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Myśliwiec Su-30. Obok zdjęcie wybuchu po katastrofie samolotu w obwodzie królewieckim.
Rosyjski myśliwiec Su-30 rozbił się w obwodzie królewieckim (zdj. ilustracyjne)Wikimedia Commons, X/NEXTAmateriał zewnętrzny

Do katastrofy doszło podczas lotu szkoleniowego. Jak przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony, samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie i nie przewoził amunicji. Resort poinformował również, że załoga zdołała się katapultować, a następnie została ewakuowana.

Su-30 rozbił się w pobliżu Czerniachowska. Są doniesienia o rannych

Więcej szczegółów na temat miejsca katastrofy podał kanał Mash na Telegramie, który ma bliskie powiązania z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa. Według jego doniesień myśliwiec Su-30SM rozbił się w pobliżu Czerniachowska, na polu między wsiami Timofiejewka i Zielony Bór.

Mash przekazał również, że piloci zostali przewiezieni do szpitala wojskowego z obrażeniami. Jak podał ukraiński portal TSN, stan rannych jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Redakcja TSN przypomniała ponadto, że do podobnego wypadku doszło we wrześniu w obwodzie amurskim. Podczas lotu szkoleniowego rozbił się wówczas strategiczny samolot bombowy dalekiego zasięgu Tu-95. Rosyjski resort obrony przekazał, że w katastrofie zginęło sześciu członków załogi, a jeden z nich odniósł obrażenia.

Rosja. Nagranie z katastrofy opublikowano w sieci

Nagranie przedstawiające moment katastrofy opublikowała ukraińska stacja monitoringu Exilenova+. Na materiale widać, jak samolot rozbija się w pobliżu cmentarza.

Okoliczności zdarzenia nie zostały szczegółowo wyjaśnione w przekazanych informacjach. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało jedynie, że do wypadku doszło podczas planowego lotu szkoleniowego. Nie wskazano przyczyny katastrofy.

Portal TSN wskazuje, że rozbity Su-30SM to myśliwiec wielozadaniowy, przystosowany do lotów w każdych warunkach atmosferycznych. Maszyna jest przeznaczona do zdobywania przewagi powietrznej, niszczenia celów naziemnych i nawodnych, a także prowadzenia lotów rozpoznawczych.

Jak czytamy, Su-30SM charakteryzuje się również wyjątkowo wysoką manewrowością, a maksymalna prędkość, jaką jest w stanie osiągnąć, wynosi do 2125 km/h. Jego załoga składa się z dwóch osób - pilota i nawigatora-operatora.

Więcej informacji wkrótce.


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