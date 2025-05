Rosyjski myśliwiec nad terytorium NATO. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Rosyjski samolot myśliwski wleciał nad terytorium Estonii. "To bardzo poważny i godny ubolewania incydent" - przekazał tamtejszy minister spraw zagranicznych. Do sytuacji doszło tuż po tym, gdy Estończycy zatrzymali tankowiec należący do tzw. floty cieni.