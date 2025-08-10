Rosyjski minister przy granicy z Polską. "Wydał szereg instrukcji"
Minister obrony Rosji Andriej Biełousow zawitał do obwodu królewieckiego. W komunikacie resortu czytamy, że "dokonał inspekcji obiektów infrastruktury wojskowej i socjalnej Floty Bałtyckiej". Podczas - jak to określono - "wizyty roboczej" miejscowy dowódca zdał politykowi raport z "utrzymania gotowości bojowej" bazy w Bałtyjsku mieszczącej się na Mierzei Wiślanej.
W skrócie
- Minister obrony Rosji Andriej Biełousow przeprowadził inspekcję Floty Bałtyckiej w obwodzie królewieckim.
- Podczas wizyty zapoznał się z raportami dowództwa dotyczącymi gotowości bojowej, modernizacji systemów obronnych i działań szkoleniowych.
- Biełousow wydał nowe instrukcje mające na celu zwiększenie zdolności bojowych floty oraz zabezpieczenie regionu przed potencjalnymi zagrożeniami.
"Podczas wizyty roboczej minister obrony Rosji Andriej Biełousow dokonał inspekcji obiektów infrastruktury wojskowej i socjalnej Floty Bałtyckiej" w obwodzie królewieckim - podało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie.
Jak czytamy, polityk "wysłuchał raportów dowództwa na temat zrealizowanych zadań, a także działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego w regionie".
Moskwa wysłała ministra do obwodu królewieckiego. "Dokonał inspekcji"
Według rosyjskiego resortu obrony admirał Siergiej Lipilin poinformował ministra, że w celu "usprawnienia organizacji ochrony i obrony obiektów przeprowadzono modernizację systemu wykrywania sprzętu sabotażowego".
Biełousow "na wodach portu wojskowego i Kaliningradzkiego Kanału Morskiego (prowadzącego z portu Bałtyjsk do portu w Królewcu - red.) zapoznał się z działaniami wojska podczas szkolenia załóg okrętów i łodzi, załóg obrony powietrznej oraz manewrowych grup ogniowych w obronie bazy".
Z komunikatu wynika także, że dowódca głównej bazy Floty Bałtyckiej w Bałtijsku kontradmirał Aleksiej Żowtonożko poinformował ministra o "środkach podjętych w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek i zapewnienia bezpieczeństwa bazy od strony morza".
"Wydał szereg instrukcji". Rosyjski minister spotkał się dowództwem Floty Bałtyckiej
Jak stwierdził Biełousow, jednym z priorytetowych zadań w regionie jest "zwiększenie zdolności bojowych systemu nadzoru wybrzeża i środków odpierania ataków bezzałogowych statków powietrznych".
W trakcie swojej wizyty minister dokonał też - jak czytamy - inspekcji jednostek obrony przeciwlotniczej w regionie, wysłuchał raportów dowództwa dotyczących organizacji dyżuru bojowego, składu sił dyżurnych, a także środków skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. W komunikacie podano, że na zakończenie Biełousow spotkał się z dowództwem Floty Bałtyckiej i "wydał szereg instrukcji".
Flota Bałtycka jest jedną z pięciu wchodzących w skład marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Jej główna baza znajduje się w Bałtijsku.
Rosyjski serwis vedomosti.ru podaje, że Nikołaj Patruszew, asystent Władimira Putina i przewodniczący rosyjskiej rady marynarki wojennej, z okazji Dnia Floty Bałtyckiej mówił w maju, że "w obecnej trudnej sytuacji militarno-politycznej flota umacnia swoją pozycję i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo żeglugi, zapobiegając prowokacyjnym działaniom marynarek wojennych wrogich państw".
Zdaniem Patruszewa flota "z powodzeniem stawia czoła wyzwaniom, wykazując się wysoką gotowością bojową i profesjonalizmem".
