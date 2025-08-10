Rosyjski minister przy granicy z Polską. "Wydał szereg instrukcji"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow zawitał do obwodu królewieckiego. W komunikacie resortu czytamy, że "dokonał inspekcji obiektów infrastruktury wojskowej i socjalnej Floty Bałtyckiej". Podczas - jak to określono - "wizyty roboczej" miejscowy dowódca zdał politykowi raport z "utrzymania gotowości bojowej" bazy w Bałtyjsku mieszczącej się na Mierzei Wiślanej.

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow w obwodzie królewieckim
Minister obrony Rosji Andriej Biełousow w obwodzie królewieckimMinisterstwo Obrony Rosjimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Minister obrony Rosji Andriej Biełousow przeprowadził inspekcję Floty Bałtyckiej w obwodzie królewieckim.
  • Podczas wizyty zapoznał się z raportami dowództwa dotyczącymi gotowości bojowej, modernizacji systemów obronnych i działań szkoleniowych.
  • Biełousow wydał nowe instrukcje mające na celu zwiększenie zdolności bojowych floty oraz zabezpieczenie regionu przed potencjalnymi zagrożeniami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Podczas wizyty roboczej minister obrony Rosji Andriej Biełousow dokonał inspekcji obiektów infrastruktury wojskowej i socjalnej Floty Bałtyckiej" w obwodzie królewieckim - podało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie.

Jak czytamy, polityk "wysłuchał raportów dowództwa na temat zrealizowanych zadań, a także działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego w regionie".

Moskwa wysłała ministra do obwodu królewieckiego. "Dokonał inspekcji"

Według rosyjskiego resortu obrony admirał Siergiej Lipilin poinformował ministra, że w celu "usprawnienia organizacji ochrony i obrony obiektów przeprowadzono modernizację systemu wykrywania sprzętu sabotażowego".

Biełousow "na wodach portu wojskowego i Kaliningradzkiego Kanału Morskiego (prowadzącego z portu Bałtyjsk do portu w Królewcu - red.) zapoznał się z działaniami wojska podczas szkolenia załóg okrętów i łodzi, załóg obrony powietrznej oraz manewrowych grup ogniowych w obronie bazy".

Z komunikatu wynika także, że dowódca głównej bazy Floty Bałtyckiej w Bałtijsku kontradmirał Aleksiej Żowtonożko poinformował ministra o "środkach podjętych w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek i zapewnienia bezpieczeństwa bazy od strony morza".

Zobacz również:

Alaksandr Łukaszenka o przygotowaniach do wojny
Świat

Łukaszenka o przygotowaniach do wojny. Wskazał Polskę i kraje bałtyckie

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    "Wydał szereg instrukcji". Rosyjski minister spotkał się dowództwem Floty Bałtyckiej

    Jak stwierdził Biełousow, jednym z priorytetowych zadań w regionie jest "zwiększenie zdolności bojowych systemu nadzoru wybrzeża i środków odpierania ataków bezzałogowych statków powietrznych".

    W trakcie swojej wizyty minister dokonał też - jak czytamy - inspekcji jednostek obrony przeciwlotniczej w regionie, wysłuchał raportów dowództwa dotyczących organizacji dyżuru bojowego, składu sił dyżurnych, a także środków skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. W komunikacie podano, że na zakończenie Biełousow spotkał się z dowództwem Floty Bałtyckiej i "wydał szereg instrukcji".

    Flota Bałtycka jest jedną z pięciu wchodzących w skład marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Jej główna baza znajduje się w Bałtijsku.

    Rosyjski serwis vedomosti.ru podaje, że Nikołaj Patruszew, asystent Władimira Putina i przewodniczący rosyjskiej rady marynarki wojennej, z okazji Dnia Floty Bałtyckiej mówił w maju, że "w obecnej trudnej sytuacji militarno-politycznej flota umacnia swoją pozycję i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo żeglugi, zapobiegając prowokacyjnym działaniom marynarek wojennych wrogich państw".

    Zdaniem Patruszewa flota "z powodzeniem stawia czoła wyzwaniom, wykazując się wysoką gotowością bojową i profesjonalizmem".

    Zobacz również:

    Okręt chińskiej straży przybrzeżnej krążył przy filipińskich wyspach (zdjęcie ilustracyjne)
    Świat

    Wrze w południowej Azji. Chińskie okręty podpłynęły do wysp nieopodal Tajwanu

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    "Polityczny WF": Nawrocki kontra Tusk. Dwie delegacje z Polski w Brukseli?INTERIA.PL

    Najnowsze