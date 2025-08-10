Rosyjski minister przy granicy z Polską. "Wydał szereg instrukcji"

W skrócie Minister obrony Rosji Andriej Biełousow przeprowadził inspekcję Floty Bałtyckiej w obwodzie królewieckim.

Podczas wizyty zapoznał się z raportami dowództwa dotyczącymi gotowości bojowej, modernizacji systemów obronnych i działań szkoleniowych.

Biełousow wydał nowe instrukcje mające na celu zwiększenie zdolności bojowych floty oraz zabezpieczenie regionu przed potencjalnymi zagrożeniami.

"Podczas wizyty roboczej minister obrony Rosji Andriej Biełousow dokonał inspekcji obiektów infrastruktury wojskowej i socjalnej Floty Bałtyckiej" w obwodzie królewieckim - podało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie.

Jak czytamy, polityk "wysłuchał raportów dowództwa na temat zrealizowanych zadań, a także działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego w regionie".

Moskwa wysłała ministra do obwodu królewieckiego. "Dokonał inspekcji"

Według rosyjskiego resortu obrony admirał Siergiej Lipilin poinformował ministra, że w celu "usprawnienia organizacji ochrony i obrony obiektów przeprowadzono modernizację systemu wykrywania sprzętu sabotażowego".

Biełousow "na wodach portu wojskowego i Kaliningradzkiego Kanału Morskiego (prowadzącego z portu Bałtyjsk do portu w Królewcu - red.) zapoznał się z działaniami wojska podczas szkolenia załóg okrętów i łodzi, załóg obrony powietrznej oraz manewrowych grup ogniowych w obronie bazy".

Z komunikatu wynika także, że dowódca głównej bazy Floty Bałtyckiej w Bałtijsku kontradmirał Aleksiej Żowtonożko poinformował ministra o "środkach podjętych w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek i zapewnienia bezpieczeństwa bazy od strony morza".

"Wydał szereg instrukcji". Rosyjski minister spotkał się dowództwem Floty Bałtyckiej

Jak stwierdził Biełousow, jednym z priorytetowych zadań w regionie jest "zwiększenie zdolności bojowych systemu nadzoru wybrzeża i środków odpierania ataków bezzałogowych statków powietrznych".

W trakcie swojej wizyty minister dokonał też - jak czytamy - inspekcji jednostek obrony przeciwlotniczej w regionie, wysłuchał raportów dowództwa dotyczących organizacji dyżuru bojowego, składu sił dyżurnych, a także środków skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. W komunikacie podano, że na zakończenie Biełousow spotkał się z dowództwem Floty Bałtyckiej i "wydał szereg instrukcji".

Flota Bałtycka jest jedną z pięciu wchodzących w skład marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Jej główna baza znajduje się w Bałtijsku.

Rosyjski serwis vedomosti.ru podaje, że Nikołaj Patruszew, asystent Władimira Putina i przewodniczący rosyjskiej rady marynarki wojennej, z okazji Dnia Floty Bałtyckiej mówił w maju, że "w obecnej trudnej sytuacji militarno-politycznej flota umacnia swoją pozycję i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo żeglugi, zapobiegając prowokacyjnym działaniom marynarek wojennych wrogich państw".

Zdaniem Patruszewa flota "z powodzeniem stawia czoła wyzwaniom, wykazując się wysoką gotowością bojową i profesjonalizmem".

