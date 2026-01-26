Rosyjski gigant w tarapatach, produkcja niemal zamarła. Kreml dał mocny sygnał

Niecałe dwa lata po zmianach w kierownictwie rosyjskiego przedsiębiorstwa lotniczego Tupolew, następują kolejne. Nowym menadżerem został Jurij Ambrosimow, pełniący wcześniej funkcję dyrektora ds. ekonomii i finansów. Analitycy wskazują na rosnące problemy produkcyjne znanej na całym świecie rosyjskiej firmy.

Samolot pasażerski lecący na dużej wysokości na tle czystego, niebieskiego nieba, pozostawiający za sobą wyraźne smugi kondensacyjne.
Zmiana w kierownictwie TupolewaMUHAMMAD HAJ KADOUR AFP

  • Nowym menadżerem przedsiębiorstwa Tupolew został Jurij Ambrosimow, wcześniej dyrektor ds. ekonomii i finansów.
  • Firma Tupolew zmaga się z opóźnieniami w realizacji zamówień wojskowych i komercyjnych.
  • Przeciwko Tupolewowi wniesiono pozwy o miliardowe odszkodowania za niezrealizowane zamówienia.
Jak donosi Defense Express, w Tupolewie już drugi raz od 2024 r. dochodzi do zmian personalnych na najwyższym szczeblu. Dotychczasowy menadżer koncernu lotniczego Oleksandr Bobryszew przestał pełnić swoją funkcję.

Zastąpić ma go dużo młodszy, 37-letni Jurij Ambrosimow, który wcześniej piastował stanowisko dyrektora zajmującego się kwestiami finansowymi przedsiębiorstwa.

Tupolew ma kłopoty. Kolejna zmiana w kierownictwie rosyjskiego giganta

Analitycy ukraińskiego serwisu Defense Express wskazują na znaczne problemy rosyjskiego koncernu dotyczące realizacji zamówień. To istotne zwłaszcza w kontekście maszyn wojskowych produkowanych przez Tupolewa.

"Dla nas ta sytuacja jest interesująca, ponieważ mówimy o firmie produkującej strategiczne bombowce typu Tu-22M3, Tu-160, a także o twórcach strategicznego bombowca typu Tu-95MS. Ponadto Tupolew produkuje samoloty pasażerskie Tu-214, które mogą mieć podwójne przeznaczenie" - czytamy.

    Jak wskazują eksperci, rosyjscy propagandyści dążą do przekształcenia Tu-214 w transportery umożliwiające transport pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-22.

    Z analizy wynika jednak, że produkcja w Tupolewie niemal zamarła.

    Roszczenia finansowe wobec Tupolewa. Miliardy za niezrealizowane zlecenia

    Analitycy z Defense Express twierdzą, że jednym z powodów zmian w kierownictwie Tupolewa są opóźnienia w dostawie maszyn, których produkcja została zlecona przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

    Latem 2024 r. resort wnieść miał pozew o trzy miliardy rubli. Korzystny dla ministerstwa wyrok zapadł w maju ubiegłego roku. Idąc za ciosem, w czerwcu złożono kolejny pozew, tym razem na kwotę 900 milionów rubli.

    Tupolew ma również kłopot ze zleceniami dla nabywców komercyjnych. Brak realizacji umów na samoloty Tu-214 doprowadził do kolejnych roszczeń, m.in. ze strony przedsiębiorstwa petrochemicznego Tatnieft, które domaga się w sądzie 6,2 miliarda rubli zadośćuczynienia.

    Koncern lotniczy Tupolew działa od 1922 r. Przez lata działalności firma produkowała m.in. myśliwce, samoloty pasażerskie i transportowe, bombowce, a także różne rodzaje samolotów wojskowych.

