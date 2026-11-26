W skrócie Rosyjski generał pułkownik Jurij Grechow, zastępca dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych, został zatrzymany pod zarzutem przyjmowania łapówek na wyjątkowo dużą skalę.

Decyzję o tymczasowym aresztowaniu wysokiego rangą wojskowego wydał 235. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Moskwie, a sam podejrzany od 2022 roku znajduje się na listach sankcyjnych UE.

Zatrzymanie Grechowa wpisuje się w serię aresztowań przedstawicieli resortu obrony w Rosji, które nasiliły się po majowej dymisji ministra Siergieja Szojgu w 2024 roku.

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Rosyjskie media donoszą o zatrzymaniu zastępcy dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych gen. płk. Jurija Grechowa. "Kommiersant" powiadomił, że o tymczasowym aresztowaniu Grechowa zdecydował 235. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Moskwie.

Rosyjski generał jest oskarżony o przyjmowanie łapówek "na wyjątkowo dużą skalę".

Rosja. Jurij Grechow zatrzymany, oskarżają go o przyjmowanie łapówek

Jurij Grechow od 2021 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Do obowiązków generała należało zaopatrywanie armii w broń i sprzęt wojskowy.

Portal RBC informuje, że oprócz stopnia generała pułkownika, Grechow posiada także stopień doktora nauk wojskowych. "Od 2022 roku jest objęty sankcjami Unii Europejskiej" - dodano.

Wcześniej w 2013 roku wojskowy był mianowany na szefa sztabu i pierwszego zastępcę dowódcy wojsk obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Z kolei - jak donosi "Kommiersant" - w latach 2007-2009 był p.o. szefa sztabu i zastępcy dowódcy dywizjonu obrony powietrznej Dowództwa Sił Specjalnych.

Zatrzymania w Rosji. Na celowniku pracownicy Ministerstwa Obrony

To kolejny przypadek zatrzymania wysokiego rangą przedstawiciela resortu obrony Federacji Rosyjskiej od czasu dymisji Siergieja Szojgu - ten został pozbawiony stanowiska szefa Ministerstwa Obrony w maju 2024 roku.

W marcu tego roku zatrzymano byłego wiceministra obrony Rosji Rusłana Calikowa. Rosyjski Komitet Śledczy informował wówczas, że zatrzymanie ma związek "ze śledztwem karnym w sprawie utworzenia organizacji przestępczej", której członkowie w latach 2017-2024 dopuścili się defraudacji środków budżetowych, a także legalizacji kradzionych towarów i łapówkarstwa.

Calikowa oskarżono o 12 przypadków defraudacji i prania pieniędzy oraz o dwa przypadki łapówkarstwa.

Źródła: "Kommiersant", RBC



