"Informujemy, że opublikowane 02.02.2024 roku przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej NOTAM N0604/2024 , zostało opracowane i opublikowane w porozumieniu z Dowództwem Operacyjnym RSZ. Komunikat ma na celu ostrzeżenie cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej o możliwej intensywniejszej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim jej obszarze, będącej odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy" - napisano.

Rosja a Polska. Generał Wiktor Sobolew ostrzega Kreml

O komentarz do informacji poproszono generała Wiktora Sobolewa. Członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej w rozmowie z portalem News.ru wezwał polityków i wojskowych do natychmiastowych przygotowań do ewentualnej agresji ze strony Polski.