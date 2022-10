Rusłan Puchow, dyrektor Centrum Analizy Strategii i Technologii oraz członek Społecznej Rady Ministerstwa Obrony Rosji przed rozpoczęciem wywiadu w programie "Co to znaczy" powiedział do dziennikarzy:

- Proszę, żeby nie tego rozdmuchiwać i nie koncentrować na tych irańskich.... Jak to mawiał klasyk "d..a jest, ale takiego słowa nie ma". Wszyscy wiedzą, że są irańskie, ale rząd tego nie przyznaje - powiedział Puchow, nie wiedząc, że mikrofon został już włączony.

Jak zwraca uwagę portal biełsat.eu, rosyjski urzędnik nawiązał w ten sposób do rosyjskiego dowcipu, w którym nauczycielka pytała dzieci o słowo na literę "D". Na pytanie odpowiada jeden z uczniów, mówiąc "d..a", na co nauczycielka reaguje stwierdzeniem, że "takiego słowa nie ma". - Jak to d..a jest, a takiego słowa nie ma - odpowiada w dowcipie uczeń.

"To chyba jakaś ustawka. Nie pamiętam tego"

Serwis Podjom poprosił rosyjskiego eksperta o komentarz odnośnie do wypowiedzianych na antenie słów. Jak stwierdził Puchow:

- Nie pamiętam, żebym to mówił, to chyba jakaś ustawka. Prawdopodobnie tak było, a może nie było. Nie pamiętam, niestety. To było dawno temu. Po covidzie jest źle z moim mózgiem - oznajmił.

Irańskie drony. Stanowisko Iranu i Rosji

Rosja od sierpnia kupuje od Iranu drony-kamikadze. We wrześniu zaczęła używać ich na masową skalę w wojnie w Ukrainie. Bezzałogowce Shahed-136 są wykorzystywane na terytorium Ukrainy do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej.

Iran zaprzecza, jakoby miał dostarczać Rosji drony. Z kolei Moskwa twierdzi, że nie używa ich do ataku na Ukrainę.

W środę Rosja zapowiedziała, że w przypadku wysłania do Ukrainy ekspertów, którzy mieliby zająć się sprawą dronów, analizie poddana zostanie współpraca z szefem Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem.